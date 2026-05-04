El Ejército de Baleares rinde homenaje a los actos heroicos del 2 de mayo

Organizado por la Comandancia General de Baleares esta mañana los artilleros de Mallorca han rendido un homenaje a los protagonistas de los actos heroicos que acontecieron el 2 de mayo del año 1808. Una efemérides que recuerda la gesta de los militares que respondieron ontra la invasión de España por parte de las tropas de Napoleón. El acto se ha celebrado Calle del Mar y un año más ha contado con la participación de los integrantes de la Asociación de Artilleros de Mallorca 1529.

Este acto solemne, a la vez que sencillo, lo ha presidido el comandante general de Baleares, Ricardo Esteban y ha servido para rendir un homenaje a la labor de las unidades de artillería del Ejército de Tierra en Baleares.

Ha sido precisamente un oficial de la unidad de artillería el que ha leído el origen de esta efemérides, donde se destaca por encima de todo los actos heroicos que protagonizaron los capitanes Daoíz y Velarde, en su actuación en Madrid, que lograron la rendición de las tropas de Napoleón, que habían invadido España. Esta hazaña se conoce como “lección del 2 de Mayo” y se celebra cada año en Mallorca.

Especialmente emotivo ha sido el homenaje que se ha rendido al coronel ya retirado, Juan Terrasa Riutort, que es en estos momentos el artillero más antiguo de la asociación. Terrasa, que dirigió durante muchos años el cuartel Ramis 47, ha recibido una placa por parte de sus compañeros y ha sido felicitado por su trayectoria militar por el propio general Esteban, que ha sido el encargado de entregar un ramo de flores a la esposa del artillero ya retirado tras 47 años de servicio.

El coronel retirado Juan Terrasa ha sido homenajeado por sus compañeros / B.RAMON

No podía faltar en esta celebración la actuación de la banda musical del Ejército que interpretó el himno de Artillería.

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Ha sido el comandante general el que ha cerrado el acto, agradeciendo la presencia de los mandos militares y de los representantes civiles.