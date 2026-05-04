En directo | Anna Traveset recibe el Premio Nacional de Investigación

La investigadora del Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, IMEDEA (CSIC-UIB), Anna Traveset, recibe el Premio Nacional de Investigación por sus contribuciones al conocimiento de las interacciones ecológicas y la diversidad biológica en islas.

El acto, que se celebra este 4 de mayo en el Palacio Real de Pedralbes, en Barcelona, reconoce el mérito de aquellos investigadores e investigadoras de nacionalidad española que estén realizando una labor destacada en campos científicos de relevancia internacional y que contribuyan de forma significativa al avance del conocimiento científico y al progreso de la humanidad.

Anna Traveset se licenció en Biología por la Universitat de Barcelona y se doctoró en Ciencias Biológicas por la Universidad de Pensilvania. Actualmente, es investigadora en el IMEDEA (CSIC-UIB) y ha centrado gran parte de su trabajo en la ecología de las islas, especialmente en el estudio de cómo interactúan las especies vegetales y animales, y de cómo estos procesos modelan la biodiversidad insular desde una perspectiva tanto ecológica como evolutiva.

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Traveset es profesora de Investigación en el IMEDEA (CSIC-UIB) y profesora colaboradora de la Universitat de les Illes Balears. A lo largo de los años ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que destacan el Premi Rei Jaume I de Protecció del Medi Ambient, concedido por la Fundació Premis Rei Jaume I, en 2017, y el Premi Ramon Llull, otorgado por el Govern de les Illes Balears, en 2022. Entre 2019 y 2024 ocupó el cargo de representante institucional del CSIC en las Illes Balears.