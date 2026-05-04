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CIDE: Compartimos valores, construimos futuro

El colegio CIDE se ha consolidado como un referente educativo en Mallorca y como la cooperativa de enseñanza más antigua de España

El CIDE ofrece una formación completa y conectada con el futuro.

El CIDE ofrece una formación completa y conectada con el futuro. / .

Redacción Especiales

Palma

Ser cooperativa significa educar desde la cercanía, la implicación y el compromiso real con las personas, una estructura sólida sobre la cual la cooperativa de Enseñanza CIDE se sustenta desde su fundación, en 1966. Con casi seis décadas de historia, el centro se ha consolidado como un referente educativo en Mallorca y como la cooperativa de enseñanza más antigua de España, un modelo que define mucho más que una estructura: define una manera de entender la educación.

El CIDE educa desde la cercanía, la implicación y el compromiso real con las personas.

El CIDE educa desde la cercanía, la implicación y el compromiso real con las personas. / .

Crecimiento personal, académico y emocional

El CIDE acompaña a cada alumno en su crecimiento personal, académico y emocional. Cada niño importa. Cada familia forma parte de una gran comunidad educativa. El objetivo no es solo obtener buenos resultados académicos, sino formar personas preparadas, responsables y capaces de afrontar el futuro con confianza y criterio propio.

Este acompañamiento empieza desde los primeros años. En Petit CIDE, la escoleta de 0 a 3 años, los niños crecen en un entorno seguro, acogedor y estimulante, donde el aprendizaje nace de la experiencia, del juego y del vínculo afectivo. Es aquí donde dan los primeros pasos hacia la autonomía, la confianza y el descubrimiento del mundo.

En la Escoleta Petit CIDE los niños crecen en un entorno seguro, acogedor y estimulante.

En la Escoleta Petit CIDE los niños crecen en un entorno seguro, acogedor y estimulante. / CIDE

En 2.º Ciclo de Educación Infantil, de 3 a 6 años, se construyen muchas de las bases fundamentales que marcarán todo el recorrido educativo: el lenguaje, la creatividad, la gestión emocional y la capacidad de relacionarse con los otros.

En Primaria y Secundaria, el modelo evoluciona hacia una educación integral que combina exigencia académica con crecimiento personal. El alumnado aprende a pensar, convivir, comunicarse y afrontar retos reales con mirada crítica y criterio propio. La educación se convierte en una herramienta para entender el mundo y construir un lugar propio.

El CIDE ofrece una educación integral que combina exigencia académica con crecimiento personal.

El CIDE ofrece una educación integral que combina exigencia académica con crecimiento personal. / .

El CIDE ofrece una formación completa y conectada con el futuro. El Bachillerato, incluyendo el Bachillerato Artístico, y ciclos formativos en áreas como administración, informática o electricidad permiten que cada alumno pueda encontrar su propio camino. Una oferta educativa pensada para responder a talentos, intereses y vocaciones diferentes, siempre con una clara conexión con el mundo laboral y universitario.

Deporte, cultura y participación

El deporte también educa y forma parte de la identidad del centro, la presencia de los clubes deportivos (fútbol, baloncesto, voleibol y bádminton) o el proyecto de senderismo “La Travessa” son vitales, puesto que sirven como vehículo para reforzar valores como el esfuerzo, la constancia, la superación personal y el trabajo en equipo. La actividad física se vive como una herramienta educativa que ayuda a crecer también fuera de clase.

El deporte forma parte de la identidad del colegio CIDE.

El deporte forma parte de la identidad del colegio CIDE. / .

La vida en el centro se completa con una clara vocación cultural y participativa. La Fiesta CIDE, la Carrera Solidaria o la Feria del Libro convierten la escuela en un espacio vivo, donde se crean vínculos, recuerdos y sentido de pertenencia. Son momentos que refuerzan la unión entre alumnado, familias y profesorado, y que hacen que muchas personas definan al CIDE como un lugar en el que sentirse como en casa.

La vida en el Colegio CIDE se completa con una clara vocación cultural y participativa.

La vida en el Colegio CIDE se completa con una clara vocación cultural y participativa. / .

Proyección Internacional

Todo esto, acompañado de proyectos que enriquecen la experiencia vital de los alumnos, que los preparan para retos y les dan herramientas para poder ser autónomos e independientes. Nuestros programas Erasmus+, o eTwinning fomentan las vivencias internacionales, acercando a los alumnos a un ámbito globalizado y representativo de la vida actual y abriendo puertas de futuro incluso fuera de territorio nacional.

En el CIDE, educamos desde el respeto, el esfuerzo, la cooperación y el compromiso, valores que forman parte de nuestro día a día y de nuestra manera de entender la educación. Compartimos valores, construimos futuro.

Datos de contacto

Mapa Ubicación colegio CIDE

TEMAS

  • Mallorca
  • Educación
  • Bachillerato
  • colegios en Mallorca
  • enseñanza concertada
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