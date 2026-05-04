Baleares se prepara para un seguimiento masivo de la huelga del día 7 en la educación de 0 a 3 años

La comunidad educativa de 0 a 3 años en Baleares vive horas críticas ante la inminente huelga estatal de este próximo jueves, 7 de mayo. Los sindicatos CCOO, UGT y STEI han reforzado en las últimas horas el llamamiento a la movilización general, para la que han previsto un seguimiento masivo en todas las islas. El malestar responde a una precariedad que, según las trabajadoras, se ha vuelto "insostenible tras meses de espera y una actitud de bloqueo constante por parte de las patronales PIMEM Escolete y CECEIB".

El detonante de este conflicto, especialmente en las islas, es "la falta de voluntad negociadora" que los sindicatos atribuyen a las empresas del sector. Mientras que las profesionales reclaman la "apertura inmediata" de una mesa para pactar un convenio colectivo autonómico, las patronales mantienen una postura "de inmovilismo", afean los sindicatos.

Este conflicto impide abordar cuestiones que el sector considera urgentes, como la "dignificación de unos salarios que apenas superan el mínimo", la "regulación estricta de las ratios para mejorar las condiciones educativas" y el "reconocimiento del ciclo 0-3 como una parte integral y esencial del sistema de enseñanza".

Servicios mínimos

Cabe destacar que ante la jornada de huelga, la Conselleria de Educación y Universidades ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos convocantes para establecer los servicios mínimos necesarios. Se ha determinado la presencia obligatoria del director o directora de cada centro para garantizar su apertura y se ha fijado un educador o educadora infantil por cada tres unidades o fracción.

Es importante destacar que los comités de huelga han aclarado que el personal de cocina y limpieza no está sujeto a estos servicios mínimos, por lo que tienen total libertad para ejercer su derecho a paro. Los sindicatos, aunque han aceptado los mínimos, han recordado que estas medidas no deben vaciar de contenido el derecho fundamental a la huelga.

La protesta no se limitará únicamente al interior de los centros. La jornada del 7 de mayo culminará con movilizaciones convocadas para las 18.00 horas en la plaza de España de Palma, así como en Eivissa y Ciutadella. Estas acciones pretenden "visibilizar la realidad de un sector altamente feminizado y fundamental para la conciliación familiar, que lucha por dejar de ser invisible", han señalado las organizaciones sindicales, que han advertido que, de no producirse avances significativos tras esta jornada, "el conflicto se intensificará inevitablemente en las próximas semanas".

Esta tarde tendrá lugar la segunda de las protestas convocados por CCOO, STEI y UGT , esta vez ante la sede de PIMEM.