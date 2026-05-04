Más de 20 embarcaciones se encargarán de la limpieza del litoral de Baleares durante la temporada turística

El Govern ha presentado la campaña de limpieza del litoral para la temporada 2026, un dispositivo formado por 23 embarcaciones que operan en todo el archipiélago desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre. El servicio, financiado con más de 1,6 millones de euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), contempla un operativo que mantiene la estructura de años anteriores, con 15 embarcaciones de tipo playa y 8 de tipo litoral, que actúan de forma coordinada para retirar residuos flotantes tanto en zonas próximas a la costa como en áreas más alejadas. El objetivo del servicio es preservar la calidad ambiental del litoral y garantizar la seguridad de la navegación.

Las rutas de limpieza se organizan desde distintos puertos base repartidos por todas las islas. En Mallorca, las embarcaciones operan desde Palma, Andratx, Sóller, Pollença, Alcúdia, Cala Rajada, Portocolom, Cala d’Or y la Colònia de Sant Jordi. En Menorca, desde Ciutadella, Fornells, Maó y Cala Galdana; en Eivissa, desde el puerto de Eivissa, Sant Antoni y Santa Eulària; y en Formentera, desde la Savina. Esta distribución permite cubrir los principales tramos de costa, incluidas zonas portuarias, calas y espacios de alto valor ambiental.

Las embarcaciones de tipo playa están diseñadas para trabajar en zonas de poco calado, especialmente en calas y playas, mientras que las de tipo litoral operan entre 1 y 5 millas náuticas de la costa, con mayor capacidad de recogida y adaptación a condiciones marítimas adversas.

Durante la presentación, el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Toni Mercant, ha señalado que la campaña es "un servicio esencial para garantizar la calidad ambiental del mar balear y la seguridad de la navegación". Mercant ha explicado que se trata de un servicio que el departamento asumió hace dos años, en 2024, y ha destacado la importancia "de que se dedicasen los fondos del ITS para acometer esta limpieza tan importante durante la temporada estival y turística".

El director general de Puertos ha recordado que el servicio de limpieza marítima no solo recoge grandes volúmenes de residuos, "sino que también recogen microplásticos y otros productos que pesamos y luego clasificamos y llevamos a gestores para que los reciclen". Por su parte, Kiko Villalonga, gerente de PortsIB, ha puesto en valor la labor de este servicio destacando que, además de resiudos y plásticos, también retiran maderas que acaban en el mar procedentes de torrentes para "facilitar la navegación y la seguridad en el mar".

Balance de 2025

En cuanto al balance de la campaña de 2025, el servicio retiró 36,8 toneladas de residuos, con un total de 36.804,57 kilos recogidos, lo que supone un incremento del 32 % respecto al año anterior. La media diaria, han señalado, fue de 269,39 kilos.

Por islas, Mallorca registró la mayor recogida con 17.520,20 kilos, seguida de Eivissa con 9.598,20 kilos, Menorca con 6.019,27 kilos y Formentera con 3.666,90 kilos. El plástico fue el residuo predominante, con un 44,27 % del total, seguido de la madera, con un 33,67 %.

El Govern recuerda a la ciudadanía la importancia de no abandonar residuos en el medio marino y de hacer un uso responsable del litoral para contribuir a su conservación.