"El nuevo Hospital de Son Dureta será un puente entre Atención Primaria y los hospitales de agudos como Son Espases y Son Llàtzer"

"Son Dureta, como centro de atención intermedia, será un hospital que se situará como un puente entre la Atención Primaria y los hospitales de agudos como Son Espases y Son Llàtzer", explica Estefania Serratusell, subdirectora de Atención a la Cronicidad, Coordinación Sociosanitaria y Enfermedades Poco Frecuentes del Servei de Salut.

"Será un centro que se dedicará sobre todo a la recuperación funcional de los pacientes con enfermedades crónicas complejas y crónicas avanzadas", aclara. "Estamos hablando sobre todo de personas mayores frágiles, pacientes geriátricos y personas de todas las edades que puedan tener esta condición de cronicidad compleja y avanzada y que puedan beneficiarse del modelo de atención que se ofrecerá en Son Dureta", concreta Serratusell.

Enmarca el nuevo hospital en los servicios que también ofrecerá en el futuro el hospital de atención intermedia de Felanitx, el nuevo Virgen del Toro de Maó, el reciente Centro de Atención Intermedia de Ca Na Majora, en Ibiza, así como en los servicios que ya ofrecen los veteranos hospitales Joan March, General y Sant Joan de Déu.

Niega que la función del nuevo Son Dureta sea aliviar los colapsos puntuales, cada vez más frecuentes, en Son Espases. "Su función no es aliviar la saturación de los otros hospitales, aunque sin duda contribuirá a ello", reconoce. "Diría que es la respuesta de Baleares al envejecimiento de la población y al aumento de las enfermedades crónicas".

Habitación del nuevo Hospital de Son Dureta, con el mobiliario todavía a prueba / Bernardo Arzayus

Un recurso de transición enfocado al cuidado

Por su parte, Ana María Rubio, subdirectora de procesos asistenciales y recursos de Atención Intermedia del Servei de Salut, explica que a Son Dureta se podrá acudir "desde los entornos hospitalarios, ambulatorios y desde el propio domicilio. Y el centro les ofrecerá espacios para hacer terapia, logopedia, terapia ocupacional o fisioterapia, además de consultas médicas".

"Del mismo modo, el área de hospitalización ofrecerá entornos muy amables y espaciosos, diseñados tanto para el paciente como para las familias, para que puedan tener unas estancias lo más parecidas a su entorno domiciliario", detalla.

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"Son Dureta promoverá la movilización temprana de estos pacientes, con áreas sociales donde podrán estar haciendo terapia, no solo de rehabilitación, sino también de psicomotricidad en las áreas comunes y sociales, así como en los pasillos, que son amplios, salir a los jardines y hacer rehabilitación también al aire libre", explica. "Este hospital tiene tecnología muy enfocada hacia el cuidado; intentaremos disminuir los riesgos de caídas con tecnología que nos proporciona el mercado a nivel de cuidados y ser lo más eficientes para preparar al paciente para la salida, sea al domicilio o a una residencia. Son Dureta no será un recurso final, sino un recurso de transición para que los pacientes se recuperen lo mejor posible».