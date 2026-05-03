Miles de personas llenan la Plaza de España de Palma en defensa del catalán

El fuego del catalán ha derrotado a la lluvia y miles de personas llenan la Plaça de Espanya de Palma para acoger la llegada de la ‘Flama’ del Correllengua Agermanat.

Las nubes descargaron por la mañana mientras la llama aún estaba en Alcúdia, una llama que ya lleva un buen recorrido tras haber pasado por Catalunya Nord, Catalunya, País Valencià y todas las Balears.

Tras recorrer Sa Pobla, Búger, Inca, Lloseta, Binissalem, Consell, Santa Maria del Camí y Marratxí, la llama ha llegado a la plaça de Espanya de Palma.

Antes de llegar a la céntrica plaza, la llama del Correllengua Agermanat recorrió las calles Aragón, la Porta de Sant Antoni, la calle Josep Anselm Clavé, la calle Tous i Ferrer y la plaza Porta Pintada.

La comitiva fue acompañada de xeremiers, capgrossos y numerosas entidades y colectivos que apoyan la iniciativa, que se concentraron previamente frente a la iglesia de Sant Miquel.

Ante una plaza de España llena de gente, los portavoces de Joves de Mallorca per la Llengua, Josep Buades i Maria Maians reivindicaron el Correllengua como un símbolo de resistencia y compromiso colectivo con la lengua catalana. Recordaron que esta iniciativa, nacida en 1995, celebra este año su décima edición en Mallorca, tras haber recorrido durante décadas pueblos y ciudades de la isla e incluso expandirse a otros territorios de habla catalana.

Durante el acto, destacaron que, pese a los "repetidos ataques" a la lengua, la cultura y la identidad, la juventud sigue "en pie y avanzando" . Subrayaron que el Correllengua no solo representa la defensa del catalán, sino también la voluntad de ir más allá de la resistencia y apostar por un futuro en el que la lengua tenga una presencia normalizada en todos los ámbitos.

"Nuestra lengua debe ser tan normal en Mallorca, como el francés en París o el castellano a Madrid", defendieron.

También reclamaron cambios legales, una mayor implicación de los recién llegados y el refuerzo de una educación pública de calidad en catalán como pilares fundamentales para garantizar su futuro. "Los mallorquines estamos, hemos estado y estaremos" , afirmaron, antes de cerrar con un fuerte: "Visca el català, Visca Mallorca i Visca el Correllengua".

Fin de fiesta

El fin de fiesta incluye una ballada de ball de bot, la actuación de Esclafits i Castanyetes y de Música Nostra, y el canto de La Balanguera. También se ha leído un manifiesto que ha sido leído en todos los pueblos y ciudades por los que ha pasado el recorrido.

Tras recorrer prácticamente todos los territorios de habla catalana, a la llama solo le queda viajar a l’Alguer, tierra italiana pero de habla catalana, y a Bruselas, donde reclamará la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

El Correllengua Agermanat sigue triunfando allá por donde pasa con actos multitudinarios. Tras muchos años de garrotazos políticos, gente de todos los territorios de habla catalana ha participado en una muestra de músculo del catalán y lo ha defendido y sentido como si fuera un trozo de su vida.