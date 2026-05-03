APIB reivindica un periodismo libre e independiente en el Día Mundial de la Libertad de Prensa

La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB), integrada en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ha reiterado su llamamiento a favor de un periodismo libre, plural e independiente con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. La entidad ha subrayado que esta profesión resulta esencial para garantizar el derecho fundamental de la ciudadanía a recibir información veraz.

En su comunicado, la asociación ha defendido la necesidad de evitar cualquier interferencia de los "poderes políticos y económicos en el ejercicio periodístico", al tiempo que ha señalado la autorregulación como la única vía para preservar la independencia de los profesionales.

APIB ha pedido a la ciudadanía que confíe en los periodistas como "garantes de la información veraz", destacando la importancia de un trabajo "riguroso y contrastado". Asimismo, ha rechazado las prácticas alejadas de los principios deontológicos, con especial atención al uso responsable de la inteligencia artificial en los medios.

Condiciones laborales y calidad informativa

La organización también ha advertido de que no es posible desarrollar un periodismo de calidad "sin condiciones laborales dignas". En este sentido, ha reclamado mejoras salariales y jornadas que permitan la conciliación personal y familiar. Además, ha denunciado la "reimplantación de la figura del falso autónomo en medios de comunicación y gabinetes de prensa".

Entre sus reivindicaciones, APIB ha solicitado la inclusión de los colaboradores a la pieza en los convenios colectivos, así como la exigencia de una titulación específica en Periodismo para ejercer como redactores. La asociación ha alertado también sobre la necesidad de combatir el intrusismo profesional y avanzar en el reconocimiento de los derechos de autor de los periodistas.

Por otro lado, la entidad ha instado a los representantes políticos a respetar la labor de los profesionales y a dignificar la profesión, evitando que los medios públicos y gabinetes de comunicación se conviertan en instrumentos de propaganda. En su lugar, ha defendido que deben estar al servicio de la ciudadanía, con contenidos plurales, independientes y de calidad.

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APIB ha destacado además la importancia de la educación mediática, especialmente entre niños y jóvenes, como herramienta clave frente a la proliferación de noticias falsas. En este ámbito, ha recordado iniciativas como su proyecto de fomento de la lectura de prensa entre jóvenes baleares y su concurso escolar de redacción sobre periodismo.