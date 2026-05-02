La 'Flama' del Correllengua Agermanat llega a Mallorca tras su paso por Menorca
La llama, que reivindica la unidad lingüística, llega a la isla tras recorrer prácticamente todos los territorios de habla catalana
La ‘Flama per la Llengua’ del Correllengua Agermanat 2026 ha llegado a Mallorca para reivindicar la unidad lingüística tras una larga travesía por todos los territorios de habla catalana. Esta mañana, la antorcha procedente de Menorca ha arribado a Cala Rajada, dando inicio a las actividades en la isla. A partir de ahora, la llama recorrerá distintos municipios, donde se irá pasando el testigo de pueblo en pueblo. El itinerario previsto para hoy incluye Cala Rajada, Capdepera, Artà, Son Servera, Sant Llorenç des Cardassar, Manacor, Vilafranca de Bonany, Porreres y Felanitx.
La llegada a Felanitx coincidirá con la parte más festiva de la jornada. Está previsto que la celebración incluya cercavila, glosada y conciertos, entre ellos el de La Gossa Sorda, uno de los principales reclamos de esta edición en Mallorca, grupo que también participa en la canción oficial del Correllengua.
El Correllengua Agermanat 2026 se celebra entre el 19 de abril y el 5 de mayo, con 17 etapas y más de 1.500 kilómetros, uniendo Catalunya Nord, Catalunya, País Valencià, Balears y l’Alguer. Mañana la llama seguirá en Mallorca y partirá de Alcúdia hasta Palma.
Tras el éxito del año pasado, donde la llama recorrió por primera vez municipios de todas las Illes Balears, y no solo de Mallorca, con motivo de su 30 aniversario, la edición de 2026 se presenta como “la más ambiciosa” hasta la fecha.
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