Las manifestaciones con asistencia limitada tranquilizan al enemigo y debilitan la causa a defender. Por ejemplo, el 1 de Mayo ofrece cifras protocolarias pero no desbordantes. Esta fragilidad no se asocia únicamente a la pérdida de brío del movimiento sindical, sino a que se supone que los trabajadores ya gobiernan España. No puede entenderse de otra manera un Ejecutivo de PSOE/Sumar. Por desgracia, es un poder solo nominal. El juicio en el Supremo del ‘caso Koldo’ demuestra que el país está realmente dirigido por quienes garantizan el flujo de los billetes de quinientos euros, de ideología ultraderechista representada entre los acusados.

A domicilio, y a pesar de los cuarenta mil parados registrados por la EPA de Balears en el primer trimestre del año, la comunidad ofrece un trabajo a cualquier persona que lo solicite aunque sea con frecuencia al margen de la ley. La vivienda corre por cuenta del contratado, y en ningún caso la conseguirá como fruto de su esfuerzo, a diferencia de lo que ocurría en el boom turístico. Se ha impuesto la lógica implacable de que la isla, donde algunos pagan más de mil euros por dormir una sola noche, no puede permitirse a quienes solo disponen de un máximo de cincuenta.

La dramática situación alienta la singular propuesta ugetista de destinar el dinero de la ecotasa a vivienda. Esta iniciativa no solo peca de insuficiente y evasiva, sino que distorsiona la realidad. La ecotasa no es una ‘ecocasa’, el medio ambiente es tan urgente en Balears como la sanidad o la educación. ¿Por qué no desviar el presupuesto de cultura? El sindicato oficial del PSOE tiene que presionar a Sánchez para que adopte alguna medida radical y efectiva, en lugar de servir de coro gratuito al «No a la guerra». Curiosamente, PP/Vox estarían entusiasmados de aplicar esta propuesta sindical de desvirtuar la ecotasa, por algo será.

El 1 de Mayo certifica que los empleados están perdiendo a marchas forzadas su poder de negociación. La Inteligencia Artificial ya ha devaluado el mercado de trabajo. Los anuncios de miles de despidos afilan los colmillos de las grandes corporaciones, que deben rentabilizar la monumental inversión ejecutada por los señores tecnofeudales, al tiempo que degradan a los trabajadores por debajo de los robots.