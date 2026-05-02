Denuncian la agresión a un mallorquín integrante de una flotilla de apoyo a Gaza

El mallorquín Xisco Benítez ha denunciado la situación vivida por su hijo, el inquero Àngel Benítez, integrante de una flotilla de apoyo a Gaza, tras perder contacto con él durante varios días y conocer posteriormente que se encontraba ingresado en Creta con diversas lesiones.

Àngel Benítez es activista de Inca Mallorca Solidaria y fue a la flotilla de apoyo en representación de esta entidad.

Según el relato del padre, la última comunicación con su hijo se produjo durante una videollamada el miércoles por la noche. «De repente me dijo: ‘¿por qué nos están iluminando y vienen lanchas?’. Me pidió que colgara. Las órdenes que tenían era tirar los móviles al agua», explica Benítez.

A partir de ese momento, la familia permaneció tres días sin noticias del joven. «Pensaba en lo peor. Empecé a llamar al consulado griego», señala. Finalmente, según su testimonio, pudo confirmar que Àngel había sido ingresado en Creta con el hombro dislocado.

Benítez asegura que su hijo le relató que él y otros participantes fueron retenidos. «Lo confundieron con un palestino. Lo llevaron a un barco de contenedores preparado como prisión. Le quitaron todo, le dejaron en calzoncillos y le empezaron a pegar patadas y a golpear con la culata del arma», afirma.

Siempre según su versión, otros dos integrantes de la flotilla fueron trasladados a Israel, mientras que su hijo fue liberado posteriormente. «Nos dijeron que parecían drogados, que no eran personas», añade.

Lesiones en el hombro

En estos momentos, Àngel Benítez se encuentra en Creta, en unas instalaciones de protección donde, según su padre, está siendo atendido. Presenta lesiones en el hombro y, según la misma versión, otros compañeros habrían sufrido también costillas rotas.

Desde el entorno familiar se sostiene que el consulado está al corriente de la situación y que el joven se encuentra estable, aunque lesionado.

Más de 1.000 activistas procedentes de distintos países del mundo partipan en esta nueva flotilla con el objetivo de abrir un corredor humanitaria que permita llevar ayuda a la Franja.

La organización humanitaria española Open Arms informó este sábado que rescató a 12 activistas a bordo de dos naves de la Flotilla Global Sumud que habían quedado la deriva en el Mediterráneo tras su asalto en aguas internacionales por la marina israelí.