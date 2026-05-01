El sindicato de periodistas reclama afrontar la precariedad creciente y salarios y condiciones dignas
La organización sindical ha reivindicado que no hay democracia plena sin trabajo digno ni periodismo libre
EP
El Sindicato de Periodistas de Baleares (SPIB) ha reclamado este viernes, con motivo del Día del Trabajo y del Día de la Libertad de Prensa que se conmemora el domingo, que las negociaciones de convenios de prensa diaria afronten con responsabilidad la precarización creciente, así como salarios, horarios y condiciones dignas.
En un comunicado, la organización sindical ha reivindicado que no hay democracia plena sin trabajo digno ni periodismo libre.
"En tiempos de desinformación, presiones políticas y degradación de las condiciones laborales, el sindicalismo continúa siendo una herramienta imprescindible para defender los derechos de los trabajadores de la información, y para proteger el derecho de la ciudadanía a recibir informaciones rigurosas, diversas e independientes", han señalado.
El SPIB ha reclamado igualmente que el proceso de internalización de los trabajadores de IB3 culmine con todas las garantías laborales y profesionales para la plantilla, sin dejar a nadie atrás y con el reconocimiento efectivo del papel esencial que ejerce la radiotelevisión pública.
Al mismo tiempo, han reiterado la petición de crear un consejo de informativos para IB3, un instrumento necesario para blindar la independencia editorial, reforzar la participación profesional y asegurar que el servicio público de comunicación responda al interés general y no a presiones externas.
Plan de igualdad
El SPIB ha trasladado también la necesidad de que los medios de comunicación del archipiélago apliquen un plan de igualdad y condiciones laborales justas.
Esto incluye, han añadido, que los jóvenes periodistas tengan expectativas profesionales reales y satisfactorias, que no les obliguen a abandonar la profesión por culpa de los bajos salarios, la precariedad y las jornadas excesivas.
Por otra parte, la organización ha defendido los derechos de los freelances y de los profesionales autónomos, que no pueden continuar soportando en solitario la precariedad estructural del sector. "Hay que reconocer su realidad laboral, establecer relaciones justas y asegurar que su trabajo, imprescindible para el periodismo, tenga la protección y la dignidad que merece. Hoy, hacer que el periodismo no sea precario quiere decir incorporar el colectivo de periodistas a la pieza y de freelance al sistema de Seguridad Social", han argumentado.
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