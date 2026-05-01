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El servicio balear de atención psicológica por acoso escolar acompañó a 52 niños en 2025

El programa ofrece asesoramiento y apoyo psicológico a la víctima y su entorno

Una pancarta contra el acoso escolar

Una pancarta contra el acoso escolar / AXEL ÁLVAREZ

EFE

El servicio de atención psicológica por acoso escolar del Govern acompañó en 2025 a un total de 150 personas en Baleares, de las que 52 eran niños, mientras que el resto corresponde a miembros del entorno del menor.

Así lo ha asegurado la Dirección General de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad este viernes con motivo del Día Internacional contra el acoso escolar, que se celebra el sábado 2 de mayo.

En este contexto, el pasado junio se inició el nuevo contrato del servicio, que mejoraba las condiciones económicas y laborales de los profesionales y daba cobertura a las cuatro islas.

Gracias a esta licitación, con una inversión de 234.650 euros para el periodo 2025-2027, el servicio ha logrado dejar la lista de espera a cero, de forma que todos los niños derivados al servicio son atendidos inmediatamente.

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El programa de tratamiento psicológico del alumnado afectado por acoso ofrece asesoramiento y apoyo psicológico a la víctima y su entorno con el fin de facilitar la recuperación de los síntomas provocados por el abuso y dotarles de estrategias para prevenir futuras agresiones.

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