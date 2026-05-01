La manifestación del Primero de Mayo en Palma pone el foco en la vivienda y el 'No a la guerra'

El Primero de Mayo en Palma ha vuelto a colocar la vivienda en el centro del debate social en Baleares. Cientos de personas han participado en la manifestación convocada por CCOO y UGT bajo el lema Derechos, no trincheras. Salario, vivienda y democracia, en una jornada marcada por las críticas al encarecimiento de los inmuebles y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Desde el inicio de la marcha en la plaza de España, los líderes sindicales han insistido en que la principal reivindicación es el acceso a la vivienda y el "desfase" entre sueldos y precios. "Tenemos los salarios descompensados con los precios del alquiler y de la compra de vivienda, la imposibilidad de los trabajadores de poder acceder a una vivienda digna", han denunciado tanto el líder de CCOO, José Luis García, como el secretario general de UGT, Pedro Homar.

En este sentido, han subrayado que, aunque los convenios colectivos han permitido subidas salariales "importantes", estas no compensan el aumento del coste de la vida. "Son incapaces de llegar al punto de que un trabajador o una trabajadora pueda tener una vivienda", han advertido. Los sindicatos han cifrado en torno al 5% el incremento salarial medio en Baleares, frente a subidas del alquiler cercanas al 10%, lo que, a su juicio, provoca un deterioro continuado del nivel de vida: "El poder adquisitivo va a menos año tras año, y cada vez somos más pobres".

Ante esta situación, han reclamado una intervención pública más decidida en el mercado de la vivienda. "Necesitamos políticas públicas que vayan directamente al foco del problema", han insistido, apuntando a la especulación como uno de los principales factores. En este punto, han dirigido sus críticas al Govern presidido por Marga Prohens, al que acusan de no aplicar medidas como la declaración de zonas tensionadas. "Está haciendo más caso a lo que le dicen desde Génova que a lo que necesitan los trabajadores de aquí", han denunciado.

Los sindicatos también han vinculado la crisis de vivienda con un riesgo para la calidad democrática. "Si no solucionamos los problemas materiales de la gente trabajadora, al final hay desafección hacia las instituciones", han advertido, alertando del auge de discursos que "buscan enfrentar a trabajadores contra trabajadores". En este contexto, han defendido el lema de la convocatoria como una apelación a evitar la polarización, sin trincheras.

Junto a la cuestión social, la manifestación ha incorporado también un mensaje contra los conflictos internacionales. "El mundo del trabajo tiene que responder con un mensaje pacifista", han señalado. Durante la marcha ha destacado una pancarta "sin siglas" con el lema 'No a la guerra', portada por jóvenes y definida por los organizadores como un mensaje "apolítico, humanista y universal".

Por su parte, el PSOE ha respaldado la movilización y ha coincidido en situar la vivienda como el principal problema pendiente. "Apoyamos la reivindicación del Primero de Mayo y a las organizaciones sindicales", ha señalada el portavoz en el Parlament, Iago Negueruela, reivindicando los avances logrados en los últimos años en materia laboral, como las subidas del salario mínimo o de las pensiones.

No obstante, los socialistas han advertido de que estas mejoras resultan insuficientes si no se actúa sobre el mercado inmobiliario. "Vemos cómo los salarios suben, pero suben muchísimo más los precios del alquiler", han afirmado. En el caso de Baleares, han alertado de que más de 40.000 familias pueden verse afectadas por la finalización de sus contratos de arrendamiento en los próximos años.

En este contexto, han acusado al Govern de "poner en riesgo a miles de familias" por su negativa a limitar los precios del alquiler. "Hay que limitar los precios ya, es una reclamación justa", han defendido, alineándose con las demandas sindicales. Además, han criticado la falta de medidas de protección social ante el impacto económico de los conflictos internacionales.

La manifestación ha transcurrido con una participación significativa, aunque lejos de las grandes movilizaciones de otras etapas. Aun así, el mensaje ha sido claro: la crisis de acceso a la vivienda se ha consolidado como el principal eje de conflicto social en Baleares y como el elemento que condiciona tanto las condiciones laborales como la estabilidad económica de los trabajadores.

Hoteleros

En un mensaje a través de las redes sociales, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha enmarcado la celebración del Día del Trabajador en el primer año de aplicación del nuevo convenio colectivo de hostelería en Baleares, que, según destaca, ha sido fruto del diálogo social y ha contribuido a reforzar la estabilidad laboral en el sector. La patronal subraya que el acuerdo ha permitido avanzar en el alargamiento de la contratación y en la protección del poder adquisitivo de los trabajadores, con subidas salariales situadas por encima de la inflación.

En este contexto, la FEHM reivindica que el progreso del sector turístico está directamente ligado al de sus profesionales, defendiendo un modelo basado en la inversión, la formación y la seguridad dentro de un marco laboral "justo y acordado". La federación ha querido además reconocer la labor de los trabajadores, a quienes considera "clave para el futuro del turismo" en Baleares.