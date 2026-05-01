Crece la preocupación por los dos miembros de la flotilla detenidos por Israel: "Pueden ser ejecutados y tememos por su integridad"

Los casi 175 activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel en aguas internacionales se encuentran ya en territorio griego, excepto dos de ellos: Saif Abu Keshek, ciudadano español de procedencia Palestina y Thiago Ávila, brasileño.

Ante esta detención, la Global Sumud Flotilla muestra su preocupación y teme que "puedan ser ejecutados. Así lo ha expresado la activista y miembro de la flotilla, Reyes Rigo, quien ha calificado la situación como "un secuestro" y se ha mostrado especialmente afectada por la situación de Abu Keshek, que es de origen palestino.

"El miércoles por la noche fueron secuestrados a 1.500 kilómetros de los territorios ocupados y ya se sabe por qué han hecho esto. Sacan a nuestros compañeros y se los llevan ahora mismo. Pueden ser ejecutados y tememos por su integridad", ha narrado Rigo. Asimismo ha exigido a los países europeos y a los respectivos gobiernos que frenen la "impunidad de Israel".

Por su parte, Marxes de Mallorca per Palestina rechaza este "acto de piratería" cometido por Palestina. La organización también muestra su preocupación ante la "detención y secuestro" de estos dos miembros. Por estos motivos, anuncia medidas como: reunir lo antes posible a todas las plataformas para convocar una acción unitaria, pedir audiencia a la presidenta de la comunidad autónoma de Baleares, pedir audiencia al delegado del Gobierno de Baleares y remitir correos al ministerio de Asuntos Exteriores para que se realicen las gestiones diplomáticas necesarias y la suspensión del Convenio de la Unión Europea con Israel.

Cronología de los hechos

A primera hora de la mañana, el ministerio de Exteriores de Israel informaba en un mensaje de X de estas detenciones. Aunque libera en territorio griego a casi todos los integrantes de la flotilla retenidos, entre los que se encuentran dos activistas baleares, reconocía la detención de dos miembros: a Saif Abu Keshek como "sospechoso de pertenecer a una organización terrorista" y al brasileño Thiago Ávila como "sospechoso de actividades ilegales", sin concretar los cargos.

Rápidamente se han producido las respuestas del resto de actores institucionales. El ministro de exteriores de España, Jose Manuel Albares exigía la liberación de estos dos miembros "así como ha ocurrido con los otros activistas", mientras el ministro de Cultura, Ernest Urtasun tildaba la situación como un "secuestro".

Además de Reyes Rigo, también se ha pronunciado Xisca Puig, otra miembro de la delegación balear de la Global Sumud Flotilla quien, además de reconocer que las activistas baleares "se encuentran bien" tras llegar a Grecia, reconocía su preocupación por la detención de estos dos miembros.