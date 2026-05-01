Adiós a De Sa Roqueta: la marca mallorquina de moda local anuncia su cierre tras seis años
El proyecto, nacido en Sant Llorenç des Cardassar y vinculado al pequeño comercio local, se despedirá a finales de este verano
La marca textil mallorquina De Sa Roqueta ha anunciado su cierre definitivo tras seis años de trayectoria. El proyecto, nacido en Sant Llorenç des Cardassar y vinculado al pequeño comercio local, se despedirá a finales de este verano, según ha comunicado su fundador a través de redes sociales.
“Tot lo que comença també té un final”, escribía en su perfil de Instagram al compartir la decisión, poniendo fin a una etapa que comenzó como un hobby durante la pandemia.
De un hobby en pandemia a una experiencia vital
Lo que empezó en pleno Covid como una iniciativa personal acabó convirtiéndose en un proyecto consolidado dentro del panorama más local. “S’ha convertit amb sa millor experiència de sa meva vida”, explica su creador, haciendo balance de estos años marcados por la dedicación y el crecimiento.
Durante este tiempo, De Sa Roqueta ha apostado por un modelo basado en la producción local, con materiales del comercio mallorquín y prendas diseñadas y confeccionadas en la isla. El anuncio no ha pasado desapercibido entre sus seguidores, que han respondido con numerosos mensajes de apoyo. “6 anys de feina, de dedicació, de lluita”, resume el fundador.
En su despedida, también ha querido agradecer a quienes han apostado por la marca y por el comercio local “amb seny i de baixa producció”.
Un mensaje de agradecimiento y calma
Tras el anuncio, el creador ha publicado un segundo mensaje para tranquilizar a su comunidad. “Estoy bien”, asegura, agradeciendo la cantidad de mensajes recibidos en los últimos días. “Han sido seis años intensos de aprender, de crecer, ha sido una pasada”, añade.
Aunque el cierre ya está decidido, De Sa Roqueta continuará operativa durante los próximos meses. “La marca seguirá hasta final de verano”, confirma, lo que permitirá a sus clientes seguir accediendo a sus productos durante este periodo. El futuro, por ahora, queda abierto. “No sé qué vendrá ahora, nuevos retos, nuevas aventuras”, apunta, dejando la puerta abierta a nuevos proyectos.
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