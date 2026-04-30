Toni Fuster (PP) pone en valor el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació tras la crisis de Calvià: "Sigue siendo una herramienta esencial"

Días después de que el Ayuntamiento de Calvià amagara con abandonar el Fons Mallorquí de Solidaritat de Cooperació, el conseller de Presidencia del Consell de Mallorca y vicepresidente del Fons, Toni Fuster, ha puesto de relieve la importancia de la entidad y ha destacado que "la cooperación municipalista sigue siendo una herramienta esencial para avanzar en desarrollo, justicia social y solidaridad internacional". Fuster realizó estas declaraciones en el marco de la Asamblea General Ordinaria de CONFOCOS celebrada ayer en Bilbao, un encuentro que reunió a los distintos fondos territoriales de cooperación del Estado para hacer balance del trabajo desarrollado durante el último año.

Las palabras de Fuster, miembro del Partido Popular, ganan relevancia si se tiene en cuenta que precisamente fue él quien desactivó el pasado viernes el movimiento del alcalde de Calvià, el también popular Juan Antonio Amengual. Según explican a este diario fuentes del PP, Fuster llamó a Amengual y le persuadió para que cambiara de opinión y abandonara la idea de retirar al Consistorio calvianer del Fons, tal y como le habían pedido sus socios de Vox. El vicepresidente de la entidad recordó a su compañero de partido que el Fons, a día de hoy presidido por la alcaldesa de Bunyola, Marian Serralta (PP), debe mantenerse como un órgano despolitizado y ajeno a las tensiones de la vida política. Este cambio en su parecer desató las críticas de los de Abascal, quienes acusaron a Amengual de "traición".

Cabe recordar que el Fons es una entidad sin ánimo de lucro de la que forman parte todos los ayuntamientos de la isla, además del Govern y del Consell, administraciones todas ellas dominadas, en su mayor parte, por el PP.

Una vez solucionada la papeleta, Fuster pudo viajar a Bilbao sin sobresaltos acompañado por Vanesa Corrales, responsable de Acción Exterior del Fons. Durante el encuentro en la capital vasca, el conseller reivindicó el papel de la cooperación municipalista como una herramienta útil para dar respuesta, desde la proximidad, a los retos globales.

En este marco, Fuster puso en valor algunos de los proyectos impulsados por el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació en 2025, como el proyecto Les Elegides, orientado a fortalecer la participación de las mujeres en la política local; iniciativas para garantizar el acceso al agua potable; proyectos de fortalecimiento de cooperativas, así como programas de salud maternoinfantil. El vicepresidente del Fons remarcó que "los fondos de cooperación son un ejemplo claro de cómo la solidaridad se traduce en acciones concretas que conectan la dimensión global con la realidad cotidiana de las personas", e insistió en la necesidad de seguir reforzando estos espacios de trabajo en red para afrontar de manera conjunta los retos actuales.

CONFOCOS es el espacio estatal que agrupa a los fondos de los distintos territorios y permite coordinar estrategias comunes, compartir aprendizajes y reforzar una cooperación descentralizada más coherente y eficaz. Durante la asamblea se han abordado cuestiones como el balance económico y de actividades de 2025, la planificación anual y presupuestaria de 2026 y la incorporación de nuevos fondos de cooperación.

La asamblea contó con la participación de representantes de los distintos fondos, entre ellos Euskal Fondoa, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), Fons Valencià per la Solidaritat, el Fons Menorquí de Cooperació, el Fons Pitiús de Cooperació y el propio Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que compartieron experiencias, proyectos y buenas prácticas desarrolladas en sus respectivos territorios en materia de cooperación.