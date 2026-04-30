¿Tienes patinete eléctrico en Mallorca? La documentación que debes llevar para evitar multas e inmovilizaciones

Los patinetes eléctricos ya no son vehículos “sin papeles”. Los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal en Mallorca deben tener en regla la documentación, el seguro y los requisitos básicos de circulación si no quieren exponerse a sanciones o a la inmovilización del patinete. La Policía Local de Palma acaba de inmovilizar 36 VMP en varios controles por carecer de certificado de registro y seguro obligatorio, un aviso que afecta a miles de usuarios en toda la isla.

Cada día circulan por calles, carriles bici y zonas urbanas cientos de Vehículos de Movilidad Personal,pero muchos propietarios todavía desconocen que estos vehículos deben cumplir una serie de requisitos para circular legalmente.

El aviso para Mallorca: tener un patinete implica tenerlo en regla

Los usuarios de patinetes eléctricos en Mallorca deben revisar si su vehículo cumple la normativa aplicable y si el municipio por el que circulan exige seguro, registro u otros requisitos específicos.

La regulación estatal de la Dirección General de Tráfico afecta a los Vehículos de Movilidad Personal, mientras que los ayuntamientos pueden desarrollar normas concretas de circulación dentro de sus municipios. Por eso, lo que ha ocurrido en Palma sirve como advertencia para toda la isla: los controles sobre patinetes ya son una realidad y circular sin la documentación necesaria puede acabar con el vehículo inmovilizado.

Qué documentación debe tener un patinete eléctrico

Uno de los puntos clave es el certificado de registro. Según recuerda el Ajuntament de Palma en su nota, desde el pasado mes de enero forma parte de la nueva regulación de la DGT, que obliga a inscribir los patinetes eléctricos y otros VMP en el Registro de Vehículos Personales Ligeros.

En la práctica, los propietarios deben comprobar que su patinete dispone de la documentación que permita identificar el vehículo y acreditar que cumple los requisitos exigidos.

La lista básica que todo usuario debería revisar es esta:

Certificado de registro del VMP.

Identificación del vehículo según la normativa vigente.

Seguro de responsabilidad civil si lo exige el municipio en el que se circula.

Justificante del seguro, cuando sea obligatorio.

Elementos de seguridad exigidos, como casco o reflectantes homologados cuando la ordenanza lo establezca.

En Palma, por ejemplo, la ordenanza municipal exige seguro de responsabilidad civil para los conductores de VMP con una cobertura mínima de 120.000 euros.

Seguro obligatorio: el requisito que puede dejarte sin patinete

Uno de los motivos por los que se inmovilizaron los 36 patinetes fue la falta de seguro obligatorio. En el caso de Palma, la normativa municipal exige disponer de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 120.000 euros.

Este punto es importante para cualquier usuario de Mallorca: antes de circular por un municipio, conviene comprobar si su ordenanza obliga a contratar seguro. No hacerlo puede tener consecuencias inmediatas en un control.

Además, el seguro no solo evita sanciones. También protege al conductor si causa daños a otra persona, a un vehículo, a una bicicleta, a un comercio o al mobiliario urbano.

Casco, reflectantes y edad mínima

La documentación no es lo único que deben revisar los propietarios de patinetes. La normativa también regula cómo se debe circular.

En Palma, la ordenanza establece el uso obligatorio del casco, la obligación de llevar reflectantes homologados y una edad mínima de 16 años para conducir un VMP, o 15 años si se dispone de permiso de conducción tipo AM.

Aunque estos datos proceden de la ordenanza de Palma, sirven como referencia para recordar que cada municipio puede fijar condiciones concretas. Por eso, quienes se mueven por distintos puntos de Mallorca deben tener especial cuidado: no basta con conocer las normas de una sola localidad.

Prohibido circular por aceras y zonas peatonales

Uno de los errores más comunes entre usuarios de patinetes eléctricos es circular por aceras o espacios reservados a peatones.

La ordenanza de Palma recuerda que estos vehículos no pueden circular por aceras, plazas, jardines ni zonas peatonales.

La norma responde a una realidad evidente en muchos municipios de Mallorca: la convivencia entre peatones, bicicletas, coches y patinetes es cada vez más complicada. Por eso, los ayuntamientos están reforzando el control sobre los VMP, especialmente en zonas con mucha afluencia de vecinos, turistas y menores.

A qué velocidad puede circular un patinete

Los límites de velocidad también son clave. En Palma, la ordenanza fija un máximo de 25 kilómetros por hora en calzadas de zonas 30 o de hasta 40 km/h; 15 km/h en carriles situados entre la zona de aparcamientos y la acera; y 10 km/h en carriles bici.

Esto significa que, aunque un patinete pueda correr más, el usuario debe adaptarse al tipo de vía. Circular demasiado rápido no solo aumenta el riesgo de accidente, sino que también puede acabar en sanción.

Lo que debes revisar antes de salir con tu patinete

Antes de circular con un patinete eléctrico por Mallorca, conviene comprobar estos puntos:

1. Que el patinete está registrado si la normativa vigente lo exige.

2. Que puedes acreditar el certificado de registro.

3. Que tienes seguro de responsabilidad civil.

4. Que llevas casco cuando sea obligatorio.

5. Que el patinete cuenta con reflectantes homologados.

6. Que circulas por vías permitidas y no por aceras o zonas peatonales.

7. Que respetas los límites de velocidad.

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8. Que no transportas pasajeros ni te agarras a otros vehículos para desplazarte.