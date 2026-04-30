El tiempo en Mallorca para el puente de mayo: la Aemet anuncia cielos nubosos y lluvia de barro en la isla

El puente de mayo llega a Mallorca con tiempo cambiante y pocas garantías de sol. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia brumas matinales, cielos nubosos, polvo en suspensión y posibles lluvias de barro para los próximos días. Las temperaturas bajarán ligeramente, con máximas en torno a los 22 grados, aunque el domingo podría traer una mejoría con un ambiente algo más cálido.

La víspera del puente ya ha dejado una imagen muy reconocible en Baleares: nubes bajas cubriendo buena parte del archipiélago. La Aemet ha mostrado esta mañana en X cómo se veía la nubosidad desde un avión en vuelo entre Palma e Ibiza, aunque durante la mañana se esperaba que se abrieran claros.

Nubes y brumas

En la víspera del festivo, se prevé en Mallorca intervalos nubosos, con brumas matinales y sin descartar algún banco de niebla. Las temperaturas nocturnas subirán ligeramente, mientras que las diurnas se mantendrán con pocos cambios.

El viento será flojo y de dirección variable, con brisas costeras. Será, por tanto, una jornada de transición: muchas nubes a primera hora, apertura de claros durante el día y un ambiente suave, aunque con visibilidad reducida en algunos puntos durante la mañana.

Lluvia de barro

El viernes, jornada festiva, llega con un cambio más evidente. Según la Aemet, en Mallorca predominará el cielo nuboso, con probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional que podría ir acompañada de barro.

La presencia de polvo en suspensión hará que cualquier lluvia, aunque sea escasa, pueda dejar manchas en vehículos y superficies exteriores. También se esperan brumas matinales y no se descarta algún banco de niebla.

Las temperaturas nocturnas se mantendrán con pocos cambios, pero las diurnas bajarán. El viento soplará de componente este, entre flojo y moderado, con brisas costeras.

Chubascos débiles

El sábado continuará la misma tónica. La Aemet anuncia cielo nuboso en Mallorca y no descarta alguna precipitación débil y ocasional, también acompañada de barro, preferentemente en las Pitiusas y Mallorca.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento será del este, flojo a moderado. Será una jornada más apropiada para planes bajo techo, excursiones cortas con margen de improvisación o paseos pendientes de la evolución del cielo.

Más nubes, polvo en suspensión y subida de las máximas

El domingo podría llegar una ligera mejoría térmica, aunque el cielo no quedará completamente limpio. Aemet prevé intervalos nubosos, con probabilidad de alguna precipitación ocasional que también podría ir acompañada de barro.

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Además, se esperan brumas y polvo en suspensión. Las temperaturas nocturnas seguirán con pocos cambios, mientras que las diurnas subirán. El viento continuará soplando flojo a moderado del este.