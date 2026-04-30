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STEI denuncia que el Govern recupera los complementos de productividad "a dedo"

STEI denuncia que el Govern recupera los complementos de productividad &quot;a dedo&quot;

STEI denuncia que el Govern recupera los complementos de productividad "a dedo" / .

EFE

Palma

El STEI ha denunciado este viernes que el Govern volverá a dar complementos de productividad “a dedo” a los funcionarios de la comunidad autónoma, en virtud de una medida aprobada en la Mesa Sectorial de Servicios Generales, "en contra de la mayoría sindical".

El sindicato ha detallado en un comunicado que el Govern podrá abonar un complemento de productividad “a dedo” a los funcionarios, "décadas después de haber dejado atrás esta práctica", una medida que ha aprobado la Mesa Sectorial de Servicios Generales, con los votos a favor de la Administración y los sindicatos CCOO y SINTA.

Indica que los sindicatos CSIF, UGT y STEI han rechazado esta medida, que, finalmente ha sido aprobada con 9 votos en favor, 12 en contra y 8 abstenciones (USO).

STEI critica en la nota "esta medida discriminatoria, que permitirá elegir a dedo qué funcionarios reciben ésta cuantía". Serán los secretarios generales —el cargo político situado por debajo del conseller— quienes aplicarán los criterios para pagar estos complementos.

"La medida permite tanta arbitrariedad que, para cobrar esta productividad, bastará con que el político de turno considere que la persona agraciada haya desarrollado el trabajo con un determinado 'grado de interés', 'iniciativa', 'esfuerzo' o 'calidad'", denuncia el STEI.

El acuerdo prevé que estas productividades retribuyan trabajos realizados tanto dentro del horario habitual como en un exceso de jornada.

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El sindicado alerta de que, si bien el Govern intenta justificar esta medida por algún colectivo concreto, "este acuerdo abre la puerta a que los políticos decidan una parte del salario de los empleados públicos, con criterios totalmente arbitrarios".

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