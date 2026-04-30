Los sindicalistas de CaixaBank de Palma protestan por la presión comercial que sufren los empleados

Alrededor de unos 200 representantes sindicales de la entidad CaixaBank se han concentrado esta mañana frente a la sede principal del banco, para denunciar el deterioro laboral que están sufriendo desde hace meses y por la presión comercial a la que están sometiendo a sus empleados para conseguir mayores rendimientos económicos, en perjuicio de los trabajadores.

Es la primera vez que se produce esta concentración tan numerosa y los representantes de los diferentes sindicatos, entre los que había UGT, CC OO, Sib y Secb, han coincidido en que esta presión interna se está traduciendo en un aumento del número de bajas laborales por cuadros de ansiedad.

Esta movilización, según han detallado los manifestantes, coincide con el anuncio de los resultados anuales de CaixaBank, que ha declarado unos beneficios de alrededor cuatro mil millones de euros. “Se gana mucho dinero, pero a costa de la salud de los empleados, que nos vemos sometidos a una presión comercial para que vendamos productos financieros que no se puede soportar”, señaló un portavoz sindicalista.

Los convocantes han incidido en que con esta protesta no se pretende conseguir más sueldo a los empleados, sino mejorar la calidad laboral de la plantilla, para terminar con el malestar interno.

Desde los sindicatos convocantes se subrayó la contradicción que sufre la entidad, ya que mientras se consigue elevadas ganancias económicas, existe una grave situación interna que repercute en la salud de los empleados.

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Los convocantes han señalado que el objetivo de estas movilizaciones, que empiezan con protestas pero que pueden terminar en el anuncio de uelgas, es visibilizar la situación real de la plantilla de empleados y trasladar a la dirección del banco la necesidad de iniciar un proceso de diálogo interno, que permita introducir cambios significativos en el modelo comercial y organizativos. Han señalado también que cada vez son más las quejas de los clientes por el servicio que reciben de la entidad financiera y los empleados lo justifican por la presión interna que sufren, que cada vez les obliga a vender más productos comerciales.