De sa Pobla a Palma para observar cómo se verá el eclipse: "Me emociona verlo desde la playa"

El ensayo para saber cómo se verá el eclipse que se producirá en Mallorca el 12 de agosto ha llamado la atención de decenas de residentes este miércoles. Las hay, como Maite y Regina, que se han desplazado desde sa Pobla y otros, como Elena, Maribel, Adrià y Marc, que lo han hecho desde Marratxí hasta Palma para disfrutar también de la observación solar con telescopios organizada por la asociación AstroMallorca en Playa de Palma, entre los balnearios 4 y 5.

El Cap de Ses Salines es otra opción

"Aquí se ve muy bien", cuenta Elena, la madre de Adrià: "Pensé que le gustaría". Adrià, que este miércoles se ha saltado su entrenamiento de atletismo, le ha convencido una idea sencilla y clara: "Me hace más ilusión ver esto. Lo otro lo hago cada semana y esto es algo único".

"Aquí se ve muy bien, pero nos preocupa el colapso que pueda haber en la carretera el 12 de agosto. El Cap de Ses Salines es también una buena opción", cierra la familia.

Verlo en la playa

"Hemos venido de sa Pobla. Vi que lo anunciaban y, como Regina trabaja en Palma, nos hemos acercado", cuenta Maite.

"No creo que vaya a un sitio tan turístico. Si no organizan algo con plazas limitadas creo que habrá demasiado gente", sostienen ante uno de los acontecimientos del siglo en Mallorca.

Ensayo del eclipse en Playa de Palma. / Manu Mielniezuk

Aunque a Maite le han revocado su idea inicial de ir a la Serra de Tramuntana porque les han dicho que habrá "mucha gente y se verá poco", Regina tiene claro dónde hacerlo: "A mí me emociona verlo desde la playa. Si no está nublado, los colores deben ser muy bonitos".

Durante toda la jornada, que ha transcurrido desde las 18 horas hasta las 21 horas, además de residentes muchos turistas se han parado para curiosear y observar el sol con el telescopio. Algunos de ellos, que viven en Tarragona, aseguran que su lugar de residencia es mejor: "Se verá más allí, como desde el Delta del Ebro".

Plan para el 12 de agosto en Mallorca

Cuatro amigos esperan sentadas en el murete de Playa de Palma a cómo se verá la prueba, aunque ya tienen claro su lugar para ver el eclipse: "Queremos venir aquí el 12 de agosto".

Encarna, Begoña, Pepi y Ángeles, que viven en Palma, saben qué plan harán ese día: "Es un acontecimiento histórico, algo único. Vendremos por la mañana y luego ya nos quedaremos".

Encarna, Begoña, Pepi y Ángeles, en Playa de Palma. / Manu Mielniezuk

Francisco y Luziene, que estaban paseando tranquilamente, no sabían que había esta observación. Vieron el sol a través del telescopio y decidieron quedarse: "El eclipse lo veremos aquí también, aunque no va a haber tan poca gente como hoy".

Locuras económicas para ver el eclipse

Después de la prueba, que ha sido un éxito, varios miembros de AstroMallorca hablan sobre las elevadas cantidades económicas que llegan a pagar algunas personas por ver eclipse. "Me parece una locura. Pagando estas cantidades la decepción puede ser enorme como este nublado", advierte Antònia.

Gafas certificadas para ver el eclipse

La seguridad durante la observación del eclipse es otro de los puntos clave para prevenir riesgos médicos. Es por ello que Diario de Mallorca y Multiópticas ofrecen unas gafas MO diseñadas para verlo con total seguridad y completamente certificadas para la ocasión.