Polémica en el centro de salud de Manacor: los técnicos sanitarios critican a las enfermeras que denuncien ahora un veto que "llevan décadas aplicando"

Sigue creciendo la polémica por el cese de la coordinadora del centro de salud de Manacor, Neus Salas, por no ser médica. Ahora, los técnicos superiores sanitarios entran en el debate para denunciar que ellos llevan "décadas" sufriendo una "exclusión similar" a la que sufren las enfermeras en el acceso a los puestos de responsabilidad.

En un comunicado, el sindicato de técnicos superiores Tecnos ha expresado su "asombro y perplejidad" por las declaraciones del Colegio Oficial de Enfermeras de Baleares (COIBA) y la Asociación Balear de Enfermería Comunitaria (ABIC), que defienden que los puestos de dirección deben asignarse por méritos, experiencia y formación, y no por la titulación de origen.

Los técnicos sostienen en el comunicado que ese mismo criterio no se aplica para ellos en el ámbito hospitalario. "Se mantiene un monopolio de las supervisiones reservado a una única categoría profesional", denuncian, en referencia a las enfermeras, a las que acusan de impedir su acceso a estos cargos.

El comunicado de Tecnos llega después de la sentencia que obliga a cesar a la coordinadora de la zona básica de salud de Manacor, que es enfermera, después de un recurso impulsado por el Sindicato Médico de Baleares (Simebal). El tribunal entiende que, por las funciones del puesto, debe recaer en un médico.

A raíz de este caso, las enfermeras han defendido públicamente que el acceso a cargos de responsabilidad debe basarse en la capacidad de gestión y no en la profesión. Una postura que los técnicos sanitarios dicen compartir, pero que consideran "incoherente". "Coincidimos plenamente en que liderar equipos no depende de la titulación, sino de la formación y la experiencia", señalan, antes de añadir: "Precisamente por eso reclamamos que ese mismo criterio se aplique también cuando los profesionales excluidos somos nosotros, los técnicos superiores sanitarios".

El colectivo denuncia que su exclusión va más allá de la adjudicación de los puestos y afecta incluso al acceso a los procesos: "Se nos niega el derecho incluso a presentarnos como candidatos", lamentan. Según explican, esta situación se da en servicios hospitalarios donde los técnicos superiores sanitarios tienen un papel central, como Radiodiagnóstico o Medicina Nuclear, y pese a contar, afirman, con formación específica y experiencia acreditada.

En su comunicado, califican esta práctica de "discriminación estructural sostenida en el tiempo" y critican que la Administración recurra a "una normativa obsoleta" para justificar estas limitaciones.

Ante este escenario, han solicitado una reunión con la consellera de Salud, Manuela García, y con el director del Ib-Salut, Javier Ureña, para abordar lo que consideran un problema de fondo en el modelo organizativo del sistema sanitario. Insisten en que su objetivo "no es generar enfrentamientos entre profesiones", sino avanzar hacia un modelo "más justo y coherente", basado en la colaboración entre disciplinas y en la igualdad de oportunidades.