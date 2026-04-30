Las mujeres víctimas de violencia machista bajan un 4,9% en Baleares en 2025

El número de mujeres víctimas de violencia de género en Baleares ha experimentado un descenso del 4,9% en el último año, hasta las 1.243 en el año 2025, según datos actualizados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

Según los mismos datos, la mayoría de las mujeres víctimas de violencia de género se corresponden con la franja de edad de 25 a 44 años (751). Crecen, sin embargo, las víctimas menores de edad, que pasan de 20 a 23.

Los datos del INE muestran que del total de víctima, más de la mitad (55,2%) eran exnovias (365), exparejas de hecho (238) o excónyuges (84) de sus agresores, mientras que 185 eran cónyuges, 174 eran novias, 194 eran pareja de hecho y tres estaban en proceso de separación. Del total de agresores denunciados (1.230) la mayoría, 546, eran españoles.

La estadística recoge que del total de infracciones penales imputadas al denunciado (1.478), la mayoría (875) son lesiones. Destacan las 216 imputaciones de torturas y las 135 amenazas. El INE recoge cuatro homicidios, 21 agresiones sexuales y 86 coacciones.

Condenados en sentencia firme por violencia machista

El número de condenados en sentencia firme por violencia machista desciende ligeramente en el archipiélago (-3,44%) hasta las 1.517 condenas, 658 de ellas sobre españoles.

El año pasado, según el INE, se dictaron en Baleares 912 condenas privativas de libertad y 861 penas de prisión. Igualmente, se emitieron 1.508 órdenes de prohibición de aproximación a la víctima y 1.426 prohibiciones de comunicación.

Violencia doméstica

La estadística publicada este jueves por el INE recoge igualmente datos de víctimas y denuncias por violencia doméstica. En este caso, Baleares anota un incremento del 2,41% en estos delitos, hasta las 425 víctimas (230 mujeres y 195 hombres).

En la mayoría de casos (139) la persona denunciada es el padre o la madre y en 118 son hijos o hijas. La mayoría de infracciones penales imputadas (268) fueron lesiones, seguidas de torturas (54), amenazas (35), quebrantamientos de condena (25) y agresiones sexuales (12).

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Por estos hechos se dictaron el año pasado en el archipiélago 362 condenas firmes de las cuales 213 recayeron sobre hombres y 149 sobre mujeres.