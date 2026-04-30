Més quiere que Fina Santiago sea su candidata a la alcaldía de Palma: "Es la única que puede salvar los muebles"

A un año de las próximas elecciones, Més busca a la desesperada un candidato para la alcaldía de Palma. A falta de aspirantes con un mínimo de tablas, la única opción hoy por hoy pasa por colocar de número uno al Ayuntamiento a Fina Santiago. La exconsellera de Asuntos sociales -un referente de la izquierda- está jubilada profesional y políticamente. Sin embargo, ante la premura electoral son muchos en su partido que no ven más solución que ella regrese a la primera línea. «Es la única que puede hacer un mínimo resultado decente», resume la crítica situación un dirigente. «Solo Fina puede salvar los muebles», ilustra otra voz de la formación, en aras a tratar de mantener los tres concejales con que actualmente cuenta en Cort y unos pronósticos nada favorables, con un PP que se mantiene y Vox al alza.

Algunos en Més ven conveniente y aprovechable el regreso al ruedo de la valenciana Mònica Oltra para trazar paralelismos con Santiago y venderlo en positivo. "Es su alter ego", señalan estos partidarios. Otros también señalan "el efecto Carmena", por la exalcaldesa de Madrid de Podemos, Manuela Carmena; una figura muy respetada entre la izquierda, y una política carismática al estilo de Santiago. Si fructifica la operación, los votantes de izquierdas palmesanos deberán decidirse entre dos exconsellers del Govern del Pacto, por Santiago y el socialista Iago Negueruela.

La desbandada de la regidora y portavoz Neus Truyol el pasado mes de noviembre dejó descabezados a los econacionalistas en la capital. «Es un drama», se sinceran las fuentes citadas sobre el estado de cosas. Hay un amplio enfado con Truyol por cómo ha gestionado su retirada. Aunque su sustituta a nivel orgánico es ahora Xisca Mir -designada el pasado marzo-, nadie la plantea como cartel electoral. «Eran archienemigas con Neus porque no la puso en las listas, incluso dejó de militar en Palma y se fue a Inca», recuerda la grave crisis interna una garganta conocedora de los entresijos en Més.

En este proceso de búsqueda de candidato el nombre de Antoni Verger también ha estado sobre la mesa, pensando en resarcirle de la espina de haber sido descabalgado en su día, lo que terminó aupando a Antoni Noguera a la alcaldía de Palma, pero Verger ha dicho que nanay.

Fina Santiago no parece estar muy convencida de liderar la lista en Palma. «Le da pereza, ya es abuela y está retirada, pero se la puede convencer; es la mejor», la defiende un pesemero de raza. El líder de Més, Lluís Apesteguia, lleva un tiempo persuadiéndola en persona y a través de submarinos, pero Santiago se resiste. Aún no ha dicho que sí, pero todos esperan que no diga que no. Quedan pocas semanas para decidirse, pues Més convocará primarias el 13 de junio para elegir a los candidatos al Govern, el Consell y Cort, y las candidaturas deben presentarse el próximo quince de mayo. Es más, está previsto que los cabezas de cartel se elijan por parejas cerradas, es decir, el número 1 y 2 de cada lista respectivamente. Una fórmula que Més ya utilizó en el pasado, con el famoso tándem Biel Barceló-Fina Santiago, que tan buenos resultados dio al partido.

Entretanto, Miquel Oliver «tiene más la cabeza en Palma que en Manacor», se quejan en su pueblo. El alcalde manacorí será el candidato al Consell de Mallorca. Hay quienes dicen que preferiría ser el número 3 del Parlament, pero Apesteguia lo reserva a Ferran Rosa, su mano derecha. Tras la marcha de Truyol, el diputado parecía postularse para el puesto, lo que desató algunas alarmas, pero se ha descartado. La continuidad de Rosa evita que Oliver opte al escaño autonómico y remueva el avispero a Apesteguia la próxima legislatura. Ya dará el salto en 2030, si cumple los objetivos en el Consell.

También parece despejado que el número tres de Oliver será Joan Mas, Collet, uno de sus aliados. El de Algaida ha sudado lo suyo, pero el que la sigue la consigue.