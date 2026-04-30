Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Le Senne acosoMigrantes CortMuere ciclistaEnsayo eclipse SolarAlerta incendios forestales1 mayo: comercios abiertos
instagramlinkedin

Israel retiene a dos activistas baleares de la Global Sumud Flotilla: "Han sido interceptadas en aguas europeas sin explicación"

La organización denuncia la interceptación de varias embarcaciones cuando se dirigían hacia Gaza, entre las que se encuentran dos mujeres de Baleares: Anna, de Montuïri, y otra compañera de Ibiza

Los activistas prevén ser trasladados a Israel y posteriormente deportados a sus países de origen, tal y como ha ocurrido en ocasiones anteriores

Anna, activista mallorquina en la Global Sumud Flotilla, interceptada por autoridades israelíes

Anna, activista mallorquina en la Global Sumud Flotilla, interceptada por autoridades israelíes / Global Sumud Flotilla Illes Balears

Gemma Barra

Dos activistas baleares han sido retenidas tras la interceptación de varias embarcaciones de la llamada Global Sumud Flotilla cuando se dirigían hacia la Franja de Gaza. Según ha explicado Xisca Puig, miembro de la delegación balear de Global Sumud Flotilla, la intervención se ha producido en "aguas europeas" sin que, por el momento, se haya ofrecido una "explicación" oficial.

Anna, procedente de Montuïri y que viajaba en la embarcación Bribón, ha sido una de las retenidas junto a una compañera de Ibiza, que prefiere no aparecer en los medios de comunicación. Ambas forman parte de la expedición internacional que partió con el objetivo de reclamar la apertura de un corredor humanitario hacia Gaza y de la detención de alrededor 175 activistas, cifra corroborada por las mismas autoridades israelíes.

"Han sido interceptadas en aguas europeas sin explicación", denuncia Puig, quien insiste en que "no nos han informado de prácticamente nada todavía". Según la información que dispone la organización y en base a anteriores situaciones similares, las personas retenidas podrían ser trasladadas a Israel en los próximos días. "Parece que llegarán el sábado y les harán el mismo proceso de otras flotillas: una especie de deportación para enviarlas a sus países", explica.

La organización denuncia que la actuación carece de base: "En otras ocasiones les acusan de entrar ilegalmente en Israel, cuando en realidad se dirigían a Gaza, y son obligados a desviarse". Asimismo, señala que la acusación "no tiene ni pies, ni cabeza". Para afrontar la circunstancia, la organización cuenta con abogados y juristas en Palestina que "están siguiendo el caso y manteniéndonos informados".

Ante esta situación, la organización anuncia movilizaciones y acciones de presión. "Aquí seguiremos moviéndonos para dar voz a esta causa y presionar a los gobiernos", explica Puig, quien lamenta la ausencia de reacción institucional: "Es una situación injustificada y nadie les está defendiendo. Han interceptado embarcaciones en aguas de un país de la Unión Europea". Asimismo, solicita protección a las autoridades griegas: "Pedimos que, al menos, protejan los barcos mientras estén en sus aguas".

Otros activistas baleares

Además de las dos mujeres retenidas, otros cuatro activistas de las islas permanecen en embarcaciones en los alrededores de Creta, a la espera de instrucciones. "Han decidido reagruparse allí para ver qué órdenes reciben y si pueden continuar o no", señala Puig.

Los otros miembros procedentes del archipiélago son un activista de Sant Llorenç y marido de Xisca Puig, Toni Riera, Orestes Pérez de Portocolom y Lluís Moner, procedente de Menorca.

Imágenes de los otros activistas en la Global Sumud Flotilla

Imágenes de los otros activistas en la Global Sumud Flotilla

Ver galería

Toni Riera, de Sant Llorenç / Global Sumud Flotilla Illes Balears

Además, podría haber otro hombre interceptado. Su nombre es Àngel, de Inca. "No lo encuentran, el ministerio no ha dicho nada de él", señala Puig. Este problema podría deberse a una cuestión burocrática: "Es de Inca pero vive en México. A lo mejor por este motivo no lo encuentra el ministerio de Exteriores".

Noticias relacionadas y más

Ante este conflicto, Puig señala que "no puede normalizarse". "Cada día sigue muriendo gente y esta flotilla intenta visibilizarlo", concluye.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Israel
  • Global
  • Baleares
  • Mallorca
  • Gaza
  • Autoridades
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya hay fecha para el inicio de las obras en la rotonda de la carretera de Sóller: durarán 12 meses, costarán cuatro millones de euros y supondrán restricciones y desvíos
  2. Condenan al Consell de Mallorca por utilizar durante 39 años un solar que no era suyo
  3. Una serpiente sorprende a un grupo de excursionistas en Kayak en Mallorca
  4. Los 170.000 empleados de Hostelería balear ven subir su sueldo un 4% y ganan a la inflación
  5. Taller de observación solar en Palma: «Si puedes ver el eclipse en Mallorca desde casa, no te desplaces»
  6. El Consell de Mallorca aumenta de tres a cinco años el requisito de residencia legal para optar a las ayudas sociales por la guerra de Irán
  7. Baleares comunica al Gobierno la ampliación a toda Mallorca de las medidas para controlar el 'banyarriquer'
  8. Confirman la sanción millonaria a un bar de Calvià por incumplir las normas Covid

Israel retiene a dos activistas baleares de la Global Sumud Flotilla: "Han sido interceptadas en aguas europeas sin explicación"

Israel retiene a dos activistas baleares de la Global Sumud Flotilla: "Han sido interceptadas en aguas europeas sin explicación"

Un trabajador de Vox denuncia a Gabriel Le Senne por presunto acoso laboral

Un trabajador de Vox denuncia a Gabriel Le Senne por presunto acoso laboral

El Govern construirá un área de servicios en el Parc Bit para complementar las 200 viviendas de coliving

El Govern construirá un área de servicios en el Parc Bit para complementar las 200 viviendas de coliving

Israel detiene a unos 175 activistas, dos de Baleares, tras abordar la flotilla en aguas internacionales

Israel detiene a unos 175 activistas, dos de Baleares, tras abordar la flotilla en aguas internacionales

Mallorca entra en periodo de peligro de incendio forestal: lo que debes saber desde el 1 de mayo

Mallorca entra en periodo de peligro de incendio forestal: lo que debes saber desde el 1 de mayo

Prohibido encender fuego en Mallorca: cuándo empieza la restricción y en qué casos se aplica

Prohibido encender fuego en Mallorca: cuándo empieza la restricción y en qué casos se aplica

Polémica en el centro de salud de Manacor: los técnicos sanitarios critican a las enfermeras que denuncien ahora un veto que "llevan décadas aplicando"

Polémica en el centro de salud de Manacor: los técnicos sanitarios critican a las enfermeras que denuncien ahora un veto que "llevan décadas aplicando"

Las mujeres víctimas de violencia machista bajan un 4,9% en Baleares en 2025

Las mujeres víctimas de violencia machista bajan un 4,9% en Baleares en 2025
Tracking Pixel Contents