Israel retiene a dos activistas baleares de la Global Sumud Flotilla: "Han sido interceptadas en aguas europeas sin explicación"

Dos activistas baleares han sido retenidas tras la interceptación de varias embarcaciones de la llamada Global Sumud Flotilla cuando se dirigían hacia la Franja de Gaza. Según ha explicado Xisca Puig, miembro de la delegación balear de Global Sumud Flotilla, la intervención se ha producido en "aguas europeas" sin que, por el momento, se haya ofrecido una "explicación" oficial.

Anna, procedente de Montuïri y que viajaba en la embarcación Bribón, ha sido una de las retenidas junto a una compañera de Ibiza, que prefiere no aparecer en los medios de comunicación. Ambas forman parte de la expedición internacional que partió con el objetivo de reclamar la apertura de un corredor humanitario hacia Gaza y de la detención de alrededor 175 activistas, cifra corroborada por las mismas autoridades israelíes.

"Han sido interceptadas en aguas europeas sin explicación", denuncia Puig, quien insiste en que "no nos han informado de prácticamente nada todavía". Según la información que dispone la organización y en base a anteriores situaciones similares, las personas retenidas podrían ser trasladadas a Israel en los próximos días. "Parece que llegarán el sábado y les harán el mismo proceso de otras flotillas: una especie de deportación para enviarlas a sus países", explica.

La organización denuncia que la actuación carece de base: "En otras ocasiones les acusan de entrar ilegalmente en Israel, cuando en realidad se dirigían a Gaza, y son obligados a desviarse". Asimismo, señala que la acusación "no tiene ni pies, ni cabeza". Para afrontar la circunstancia, la organización cuenta con abogados y juristas en Palestina que "están siguiendo el caso y manteniéndonos informados".

Ante esta situación, la organización anuncia movilizaciones y acciones de presión. "Aquí seguiremos moviéndonos para dar voz a esta causa y presionar a los gobiernos", explica Puig, quien lamenta la ausencia de reacción institucional: "Es una situación injustificada y nadie les está defendiendo. Han interceptado embarcaciones en aguas de un país de la Unión Europea". Asimismo, solicita protección a las autoridades griegas: "Pedimos que, al menos, protejan los barcos mientras estén en sus aguas".

Otros activistas baleares

Además de las dos mujeres retenidas, otros cuatro activistas de las islas permanecen en embarcaciones en los alrededores de Creta, a la espera de instrucciones. "Han decidido reagruparse allí para ver qué órdenes reciben y si pueden continuar o no", señala Puig.

Los otros miembros procedentes del archipiélago son un activista de Sant Llorenç y marido de Xisca Puig, Toni Riera, Orestes Pérez de Portocolom y Lluís Moner, procedente de Menorca.

Toni Riera, de Sant Llorenç / Global Sumud Flotilla Illes Balears

Además, podría haber otro hombre interceptado. Su nombre es Àngel, de Inca. "No lo encuentran, el ministerio no ha dicho nada de él", señala Puig. Este problema podría deberse a una cuestión burocrática: "Es de Inca pero vive en México. A lo mejor por este motivo no lo encuentra el ministerio de Exteriores".

Ante este conflicto, Puig señala que "no puede normalizarse". "Cada día sigue muriendo gente y esta flotilla intenta visibilizarlo", concluye.