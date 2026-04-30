El Govern espera que no haya "un tsunami" de subida de precios tras la caída de la prórroga de los alquileres en Baleares

"Cada propietario tomará las medidas que estime conveniente, no soy ingenuo. Pero, ¿cuál sería el deseo del Govern? Que no hubiera un tsunami de incrementos de precio". El Govern expresa su voluntad de que la caída del decreto que prorrogaba los alquileres no provoque una subida de precios en aquellos contratos que vencen este año en Baleares.

Así lo ha expresado esta mañana el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, quien ha evitado hacer un llamamiento a los arrendadores al considerar que "no hay que cargar sobre sus espaldas" esta situación. "La responsabilidad de la política de vivienda es de las administraciones públicas", ha destacado.

Incentivos fiscales

En este sentido, ha reivindicado medidas de incentivos fiscales como la planteada por el propio Govern balear a través de la cual los propietarios que no suban el alquiler en Baleares se podrán desgravar hasta 2.000 euros por contribuyente y 800 euros por inmueble. "Algunos pensaran que es insuficiente, pero menos es nada. Es un incentivo más y va en el buen sentido", destaca Costa.

Cabe recordar que esta iniciativa está recogida en una enmienda al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos. Una iniciativa que se incluiría en la declaración de IRPF que se hará hasta el 30 junio de 2027 referida a 2026.

"Demagogia"

Asimismo, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha cargado contra aquellas formaciones políticas que hacen "demagogia" de un tema tan relevante como es la vivienda. "Me gustaría que no sucedieran determinadas cosas y no solo hago un llamamiento a los propietarios, sino también a la responsabilidad del resto de partidos políticos. Problemas que son graves para los ciudadanos no conviene hacer demasiada demagogia, y algunos creo que hacen gran demagogia con algo que es muy poco deseable, como que suban los precios", subraya Costa.

Familias afectadas

Según datos recopilados por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, a partir de fuentes de la Agencia Tributaria y el INE, cerca de 40.000 familias de Baleares se podrían ver afectadas por la derogación del decreto ley del Gobierno de España que permitía prorrogar por dos años los contratos de alquiler. Unos datos que Costa ha puesto en duda ya que, cuando se publicaron por primera vez fueron cuestionados por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. "En consecuencia, me permitirán que dude de que estas 40.000 familias se podrían ver afectadas", señala.

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Asimismo, Costa reitera su voluntad de que los precios no suban tras la caída de las prórroga de los alquileres e insiste en la deducción fiscal del Govern destinada a los propietarios.