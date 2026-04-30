El Govern construirá un área de servicios en el Parc Bit para complementar las 200 viviendas de coliving destinadas a los profesionales vinculados al mundo de la innovación. Un proyecto que se ejecutará la próxima legislatura, según ha anunciado esta mañana el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa. En este sentido, Costa ha destacado la necesidad de ofrecer servicios complementarios como el de la restauración para las personas que vivirán allí y trabajan en este espacio, dotando así de más vida al parque tecnológico.

"Las empresas ubicadas en un parque tecnológico necesitan servicios complementarios, por ejemplo el de restauración. Creemos que hay un déficit en este sentido y veríamos con buenos ojos que hubiera más actividades de servicio, no de ocio. Queremos atraer empresas tecnológicas al Parc Bit, para conseguirlo creemos que hay que facilitar la creación de un entorno favorable", ha destacado el portavoz del Govern.

200 viviendas de alquiler temporal

El Consell de Govern ha aprobado de forma definitiva la modificación del Plan Especial de Desarrollo del Parc Bit, necesario para poder construir tanto el área de servicios como las 200 viviendas de alquiler temporal que estarán destinadas al personal investigador que trabaje en este espacio. "La idea del Govern es ofrecer facilidades para que haya vida y actividad en el Parc Bit no solo por la mañana, sino también por la tarde y el fin de semana. Necesitamos que haya vida", argumenta Costa.

El también conseller de Economía ha recalcado que, aunque su objetivo es que se construyan lo antes posible, tanto los apartamentos como el área de servicios no se podrán ejecutar hasta la próxima legislatura.

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Asimismo, la ampliación del metro desde la Universitat de les Illes Balears hasta el ParcBit también requería modificar el ordenamiento previsto en el Plan para compatibilizarlo con esta circunstancia. La actuación se enmarca en el Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento del ParcBit, la hoja de ruta hasta 2030 para situar el centro tecnológico como uno de los principales polos tecnológicos del Mediterráneo y el motor de innovación y transformación del modelo económico de las Illes Balears.