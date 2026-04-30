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Eclipse

Ernesto Nicola, presidente de AstroMallorca: "Si miras el sol con un telescopio sin filtros te puedes quedar ciego"

"Un eclipse sucede cada 400-500 años años, tenemos que ser conscientes de la oportunidad que tenemos", sostiene

Ernesto Nicola posa para este diario en Playa de Palma.

Ernesto Nicola posa para este diario en Playa de Palma. / Manu Mielniezuk

César Mateu

Palma

El eclipse que se verá el 12 de agosto en Mallorca es uno de los acontecimientos del siglo. "Sucede cada 400 o 500 años, que tengamos la oportunidad de verlo es algo único. Me gustaría que fuésemos conscientes. Que no se queden en casa y lo observen", cuenta Ernesto Nicola, presidente de AstroMallorca, que ha organizado este miércoles una observación solar con telescopios el día de la prueba para comprobar que Playa de Palma es un buen lugar para disfrutar este evento.

Precaución para ver el sol

Para la observación solar, reunieron siete telescopios. "Están todos adaptados para mirar el sol con distintos tipos de filtros. Son láminas que dejan entrar una cantidad ínfima de luz, solo el 0'001%. Esa luz si no va al ojo y es peligrosa", sostiene Nicola.

"Todos los telescopios son adaptables, pero normalmente tienes que comprar o fabricar el filtro solar", cuenta y lanza una advertencia: "Si miras el sol con telescopio sin filtros te puedes quedar ciego".

Búsqueda viral después del eclipse

En esa misma idea, Tomeu Mas, divulgador astronómigco y miembro de AstroMallorca, añade: "Es inmediato. Normalmente, vas a mirar un día después del eclipse cuál es la búsqueda que se ha hecho más viral en Google y siempre es: 'me he hecho daño en los ojos'".

Nicola cuenta que ya practicaron con un eclipse parcial que sucedió en 2025: "Venimos trabajando en esto desde hace un año. Hicimos, durante el eclipse parcial, una actividad en el Moll Vell que reunió a más de 2.000 personas. El eclipse es un reclamo para traer a la gente a nuestro hobby".

"Tenemos una obligación moral que todo el mundo lo vea de una forma segura", expica Nicola.

Gafas certificadas para ver el eclipse

La seguridad durante la observación del eclipse es otro de los puntos clave para prevenir riesgos médicos. Es por ello que Diario de Mallorca y Multiópticas ofrecen unas gafas MO diseñadas para verlo con total seguridad y completamente certificadas para la ocasión.

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La recomendación que lanza Ernesto Nicola para disfrutar al máximo el eclipse es que pienses "bien" dónde quieren ir con el "acceso garantizado". "Aconsejaría que fueran a las zonas oficiales".

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