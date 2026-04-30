El director palestino Hany Abu-Assad, antes de la proyección de su película en Palma: "'Omar’ sigue reflejando la vida diaria de los palestinos bajo presión extrema”

El director palestinoneerlandés Hany Abu-Assad ha participado este jueves en un acto en Palma con motivo de la proyección de su película 'Omar'. Esta película será proyectada esta tarde a las 19 en el ciclo Cine de Autor organizado por la Universitat de les Illes Balears (UIB).

El director, conocido también por Paradise Now, ha señalado que ‘Omar’, estrenada hace más de diez años, sigue reflejando la realidad diaria de muchos palestinos que viven “bajo una presión extrema”. Según ha explicado, la película se centra en "la vida cotidiana de la población civil y no únicamente en el conflicto armado".

Por su parte, la coordinadora de Actividades Culturales de la UIB, Magdalena Brotons, también presente en el acto, ha recordado que el ciclo Cine de Autor lleva dos décadas "acercando a Palma películas de directores europeos".

Optimismo con la situación de Palestina

Durante su intervención, el cineasta ha asegurado sentirse “emocionalmente agotado” por la situación que vive Palestina, aunque ha afirmado que “el genocidio continúa”, haciendo referencia a la guerra en Gaza. “Te sientes impotente porque todo lo que hiciste en el pasado y en el presente no está impidiendo que los israelíes detengan el genocidio”, ha afirmado.

Aun así, Abu-Assad ha afirmado sentirse “racionalmente optimista”, ya que considera que por primera vez la política tradicional europea y estadounidense “se inclina hacia el derecho legítimo de los palestinos”. En este sentido, ha puesto a España como ejemplo del cambio de postura que, según él, "se está produciendo en Occidente".

Expansión cultural en Gaza

Abu-Assad también ha hablado sobre el papel de los artistas ante la situación en Gaza. “Si eres artista, tu alma debería estar del lado correcto de la historia”, ha asentido, resaltando también la solidaridad del mundo cultural europeo con la causa palestina. Sin embargo, ha criticado duramente a parte de la clase política europea, a la que ha calificado de “corrupta”.

No obstante, ha dado importancia al crecimiento artístico que, según él, "está surgiendo en Gaza pese a la guerra", mencionando la aparición de nuevos pintores, poetas, cineastas y algunas “películas impresionantes” realizadas desde allí.