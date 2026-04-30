Denuncian que el centro de es Pinaret no tiene director de seguridad desde hace meses

La formación política MÉS per Mallorca ha denunciado que en estos momentos el centro de reclusión de es Pinaret, en Marratxí, no cuenta con un director de seguridad. Esta vacante se mantiene desde finales del año pasado, según ha desvelado la diputada nacionalista, Marta Carrió, en la comparecencia que ha realizado la consellera de Asuntos Sociales, Sandra Fernández, en la comisión parlamentaria para dar explicaciones sobre el aumento de bajas laborales en el centro.

La diputada nacionalista ha denunciado que la mitad de las bajas laborales que se produjeron en este centro, donde viven menores delincuentes, no se han cubierto por otros trabajadores. El ratio de bajas laborales en es Pinaret es muy elevado, según reflejó en su intervención en la comisión.

Para Marta Carrió, la situación del centro es caótica, a la vez que considera que los datos de bajas de los trabajadores refleja “el clima en el que trabaja el personal”.

Los trabajadores que se encargan de la vigilancia y educación de estos chicos con antecedentes delictivos llevan meses denunciando las complicadas situaciones laborales que sufren en el centro. Han salido varias veces a la calle para exigir que la Administración les abone un plus de peligrosidad y, pese a que hace ya un año que el Govern se comprometió a pagarlo,hasta la fecha de hoy no se ha pagado.

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Los educadores han denunciado también que las agresiones y menosprecios que les dedican los internos se repiten casi a diario. Lo explican por el hecho de que en estos momentos los menores internos son muy violentos, pero a pesar de que este dato está más que constatado, no se ha adoptado ninguna medida de seguridad. No solo no se contrata a más personal, sino que ni siquiera se sustituye al empleado que está de baja. Ello obliga a los trabajadores ha realizar un enorme esfuerzo durante el horario laboral. La diputada nacionalista recordó a la consellera que los episodios de violencia en el centro han aumentado un 60% en los últimos tres años.