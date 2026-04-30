El Correllengua Agermanat llega a Mallorca: horarios, recorrido y actividades

El Correllengua Agermanat llega este fin de semana a Mallorca. La Flama de la Llengua recorrerá la isla durante dos jornadas, el sábado 2 y el domingo 3 de mayo, con paradas en diferentes municipios y un acto final en la plaza de España de Palma, convocado por Joves de Mallorca per la Llengua y la Obra Cultural Balear.

La iniciativa forma parte de un recorrido simbólico en defensa del catalán que ha pasado por diferentes territorios de habla catalana. El Correllengua Agermanat 2026 se celebra entre el 19 de abril y el 5 de mayo, con 17 etapas y más de 1.500 kilómetros, uniendo Catalunya Nord, Catalunya, País Valencià, Balears y l’Alguer. En el caso de Mallorca, la organización amplió el recorrido inicial con una nueva etapa el sábado 2 de mayo, desde el Llevant hasta Felanitx, y mantiene el trayecto del domingo 3, desde Alcúdia hasta Palma. Antes, habrá pasado también por Formentera, Eivissa y Menorca.

Qué es el Correllengua Agermanat

El Correllengua es una movilización cultural, social y popular en defensa de la lengua catalana. En esta edición “agermanada”, la Flama de la Llengua actúa como hilo conductor entre territorios y municipios. Entidades y asociaciones han apoyado la iniciativa, entre ellas 28 entidades deportivas de las islas como el RCD Mallorca o el Atlético Baleares.

En Mallorca, la Flama se divide en dos grandes recorridos o columnas: una primera ruta el sábado 2 de mayo, de Cala Rajada a Felanitx, y una segunda el domingo 3 de mayo, de Alcúdia a Palma.

Dos días de recorrido por Mallorca El paso del Correllengua Agermanat por Mallorca queda organizado en dos grandes columnas: Sábado 2 de mayo: Cala Rajada → Capdepera → Artà → Son Servera → Sant Llorenç des Cardassar → Manacor → Vilafranca de Bonany → Porreres → Felanitx.

Cala Rajada → Capdepera → Artà → Son Servera → Sant Llorenç des Cardassar → Manacor → Vilafranca de Bonany → Porreres → Felanitx. Domingo 3 de mayo: Alcúdia → Sa Pobla → Búger → Inca → Lloseta → Binissalem → Consell → Santa Maria del Camí → Marratxí → Palma.

Sábado 2 de mayo: de Cala Rajada a Felanitx

La primera jornada mallorquina del Correllengua Agermanat recorrerá el Llevant y parte del Pla hasta llegar a Felanitx, donde se celebrará uno de los actos principales del fin de semana.

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La llegada a Felanitx coincidirá con la parte más festiva de la jornada. Está previsto que la celebración incluya cercavila, glosada y conciertos, entre ellos el de La Gossa Sorda, uno de los principales reclamos de esta edición en Mallorca, grupo que también participa en la canción oficial del Correllengua.

Domingo 3 de mayo: de Alcúdia a Palma

El domingo será el turno de la segunda columna, que saldrá del norte de la isla y avanzará hacia Palma. La Flama pasará por municipios del Raiguer y del entorno metropolitano antes de culminar en la plaza de España.

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El recorrido final por Palma

Antes de llegar a la plaza de España, la Flama recorrerá varias calles del centro de Palma. La comitiva se concentrará previamente en la iglesia de Sant Miquel y pasará por Aragó, Porta de Sant Antoni, Josep Anselm Clavé, Tous i Ferrer, Sant Miquel y Porta Pintada. Está prevista la participación de xeremiers, capgrossos, entidades y colectivos que apoyan la iniciativa.

El acto final se celebrará bajo el lema “Sí a la llengua”. La plaza de España acogerá una ballada popular de ball de bot, con las actuaciones de Esclafits i Castanyetes y Música Nostra, además de la lectura del manifiesto del Correllengua Agermanat, que se habrá leído en los pueblos y ciudades por donde haya pasado la Flama.

También intervendrán el portavoz del Correllengua Agermanat, Pau Emili Muñoz Canyelles; los coordinadores de Joves de Mallorca per la Llengua, Josep Buades y Maria Maians; y el presidente de la Obra Cultural Balear, Antoni Llabrés. Uno de los momentos más simbólicos será el canto de La Balanguera, coincidiendo con el centenario del estreno musicado del poema de Joan Alcover.