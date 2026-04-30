“No podemos cerrar los ojos”: La escritora Marian Feliu presenta un libro sobre solidaridad y migración en Palma

La sede colegial de Palma ha acogido este martes la presentación de ‘Voluntarios. Fundación Montesión Solidaria. Un camino a la esperanza’, un libro de la escritora Marian Feliu Landa. En él, recoge la labor social de la Fundación Montesión Solidaria y las historias de las personas que forman parte de ella.

Durante el acto, Feliu ha defendido la necesidad de dejar constancia de las iniciativas solidarias para que “no desaparezcan”. “Hay otra parte de la vida que intenta mejorar las cosas y eso era lo que tenía que escribir”, ha afirmado la autora durante su intervención.

El libro reúne entrevistas con voluntarios y usuarios de la fundación y pone el foco en “programas de acogida, reparto de alimentos, apoyo laboral, formación y asistencia jurídica”. Según ha explicado Feliu, “el proyecto nació hace más de dos años tras sentir la necesidad de reflexionar sobre las desigualdades sociales y los movimientos migratorios actuales”.

Uno de los ejes principales de su discurso ha sido “la situación de las personas migrantes y las causas que las obligan a abandonar sus países”. La autora ha asegurado que Europa “no puede cerrar los ojos” a quienes llegan buscando una vida mejor, puesto que, para ella, “no es caridad, sino una responsabilidad de vida”.

Feliu también ha compartido algunos testimonios recogidos en el libro, como el de una mujer colombiana que “huyó de su país tras el asesinato de su marido y su hijo por parte de sicarios”. Para la escritora, estas historias muestran que detrás de la migración hay personas “que no pueden vivir en sus países y que necesitan apoyo para reconstruir su vida”. Además, ha resaltado que la fundación no solo cubre necesidades básicas, sino que también crea conciencia social. “No solo es dar comida o ropa, sino pensar qué mundo estamos construyendo”, ha explicado.

Una fundación que empezó con tres voluntarios

En la presentación, también ha participado el presidente de la Fundación Montesión Solidaria, Blai Vidal, quien ha recordado durante el acto que la institución “nació tras la crisis económica de 2008 impulsada por antiguos alumnos de Montesión”. Según el directivo, lo que comenzó con "tres voluntarios y 16 beneficiarios" cuenta hoy con “más de 200 voluntarios y 18 programas sociales dirigidos especialmente a niños, mujeres y personas mayores”.

Vidal también ha destacado iniciativas como “el reparto de alimentos, los cursos de formación para mujeres, el acompañamiento a personas mayores y los programas de acogida y vivienda”. Finalmente, ha subrayado el papel mayoritario de las mujeres dentro de la entidad, llegando a ser “el 75% o 80% de los voluntarios”.