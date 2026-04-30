¿Buscas piso en Mallorca? Guía definitiva para apuntarte al registro del IBAVI y optar a una VPO este 2026

Acceder a una vivienda de protección oficial en Mallorca es imposible si no cumples con el primer paso obligatorio: estar en el Registro Público de Demandantes. Te contamos los requisitos actualizados, los límites de ingresos y cómo hacer el trámite paso a paso.

Mallorca vive una situación crítica en el mercado inmobiliario, y las Viviendas de Protección Oficial (VPO) se han convertido en la única esperanza para miles de familias, jóvenes y trabajadores. Sin embargo, no basta con "querer" una; el IBAVI es tajante: si no estás inscrito en su registro oficial, no existes para las adjudicaciones.

A continuación te ofrecemos una guía útil para registrarte de forma sencilla en como demandante de VPO en Baleares.

Requisitos imprescindibles: ¿Quién puede apuntarse?

Para ser admitido en el Registro de Demandantes de Baleares, debes cumplir estos puntos clave:

Residencia: Debes residir en las Islas Baleares (y en muchos casos, acreditar un periodo mínimo de empadronamiento de 5 años para tener prioridad).

Debes residir en las Islas Baleares (y en muchos casos, acreditar un periodo mínimo de empadronamiento de 5 años para tener prioridad). Mayoría de edad: Ser mayor de edad o menor emancipado legalmente.

Ser mayor de edad o menor emancipado legalmente. Propiedad: No puedes tener ninguna otra vivienda en propiedad (salvo excepciones muy específicas como viviendas inadecuadas o sentencias de separación).

No puedes tener ninguna otra vivienda en propiedad (salvo excepciones muy específicas como viviendas inadecuadas o sentencias de separación). Uso de la vivienda: La VPO debe ser tu residencia habitual y permanente. No se puede alquilar a terceros ni usar como segunda residencia.

Límites de ingresos 2026: ¿Cuánto puedes ganar?

Este es el filtro donde más gente se queda fuera. Los ingresos máximos para optar a estas viviendas en Baleares están fijados según el número de personas en la unidad familiar:

1 persona: Hasta 60.666 € brutos anuales.

Hasta 60.666 € brutos anuales. 2 o más personas: Hasta 68.250 € brutos anuales.

Hay que tenern en cuenta que pueden variar ligeramente dependiendo de si la promoción es de régimen general o especia.

Documentación necesaria

Para evitar que el trámite se eternice, prepara estos documentos en PDF:

DNI o NIE en vigor de todos los miembros de la unidad familiar.

en vigor de todos los miembros de la unidad familiar. Libro de familia (si aplica).

(si aplica). Certificado de empadronamiento histórico.

histórico. Declaración de la Renta del último ejercicio o certificado de ingresos de la Agencia Tributaria.

del último ejercicio o certificado de ingresos de la Agencia Tributaria. Nota Simple del Registro de la Propiedad (para demostrar que no tienes casas a tu nombre).

Cómo realizar la inscripción paso a paso

El trámite es principalmente telemático, aunque existen oficinas de asistencia.

Acceso: Entra en la sede electrónica del IBAVI o del Govern de les Illes Balears. Identificación: Necesitarás Certificado Digital, DNI electrónico o Cl@ve Permanente. Formularios: Deberás rellenar el Modelo RD 01 (Declaración responsable) y el Modelo RD 02 (Consentimiento de datos). Confirmación: Una vez enviado, el alta es automática, pero la administración revisará tus datos cuando entres en un proceso de adjudicación.

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Ten en cuenta que estar inscrito no caduca, pero es obligatorio actualizar tus datos si cambias de móvil, de domicilio o si tus ingresos varían. Si el IBAVI te intenta contactar para un piso y tus datos son antiguos, perderás la oportunidad.