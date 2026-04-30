Baleares busca retener talento y adaptar la formación al mercado laboral: “Los jóvenes ahora valoran la conciliación y el bienestar”

La necesidad de adaptar la formación a las demandas reales de las empresas y los problemas para captar y retener talento en Baleares han sido algunos temas tratados en la mesa redonda ‘Formación y empleo en Baleares: una visión compartida’. Este acto ha tenido lugar este jueves en la Cámara de Comercio de Mallorca.

En la jornada, han participado la consejera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Govern, Catalina Cabrer; la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo; la directora de Personas, Marca y Sostenibilidad de Banca March, Sonia Colino; y el director corporativo de Recursos Humanos de RIU Hotels & Resorts, Pere Torrens. Además, la mesa redonda estuvo moderada por la delegada de Europa Press en Baleares, Antonia López Cantero.

Durante su intervención, Cabrer ha destacado que Baleares se encuentra “en una posición líder en creación de ocupación”, aunque ha reconocido que todavía existen “retos relacionados con la calidad del empleo y la falta de profesionales cualificados”. En este sentido, ha defendido la necesidad de mantener “un diálogo constante con las empresas” para conocer qué perfiles necesitan realmente.

La consellera también ha hecho referencia al nuevo plan de ocupación 2026-2028, que incluye “medidas dirigidas a los jóvenes con el objetivo de crear y retener talento en las islas”. Según ha afirmado, las prioridades de las nuevas generaciones han cambiado y ahora valoran especialmente “la conciliación, el clima laboral, el bienestar y la sostenibilidad”.

La vivienda: factor importante

Otro de los problemas señalados durante el encuentro ha sido la dificultad para atraer trabajadores debido al precio de la vivienda en Baleares. Torrens ha asegurado que muchas personas rechazan ofertas laborales porque vivir en la isla “no les sale rentable”. Además, ha recordado que hace años era “habitual la llegada de trabajadores de fuera durante la temporada turística, algo que ha disminuido notablemente”.

Nuevas competencias laborales

Por su parte, Visiedo ha defendido que “las universidades son cada vez más conscientes de la importancia de adaptar la formación al mundo laboral”. Asimismo, ha subrayado que, además de las competencias técnicas, las empresas también valoran habilidades como “el pensamiento crítico, los valores personales y las competencias digitales”.

Desde el ámbito empresarial, Sonia Colino ha explicado que, en Banca March, buscan perfiles “con ganas de aprender y capacidad de adaptación” más allá de la formación académica. También ha manifestado que, aunque no tienen dificultades para captar talento, “en Baleares resulta más complicado que en otros territorios”.

En resumen, los cuatro participantes han coincidido en que el mercado laboral “está cambiando”, por lo que “es necesaria una mayor colaboración entre empresas, universidades e instituciones públicas” para afrontar los retos futuros del empleo en las islas.