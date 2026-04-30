Educación
ADEMA celebra el nacimiento de la nueva Universitat de Mallorca
La Ley 2/2026, de 27 de abril, se publicó ayer en el BOIB, formalizando el reconocimiento del nuevo centro en el sistema universitario balear
REDACCIÓN
La Universitat de Mallorca (UMAC-ADEMA) celebró durante la tarde de ayer un encuentro institucional con motivo de la creación de la nueva institución universitaria, un paso importante para la educación superior universitaria en Balears y para el impulso del desarrollo académico, investigador y de diversificación socioeconómica de las Islas.
La Ley 2/2026, de 27 de abril, de la Universitat de Mallorca, se publicó ayer en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, formalizando el reconocimiento de la nueva universidad del sistema universitario balear.
El encuentro reunió a representantes institucionales, entidades socioeconómicas, colegios profesionales, empresas colaboradoras, comunidad académica y equipo humano de ADEMA, entre otros, en una celebración planteada como un espacio de agradecimiento y reconocimiento compartido a todas las personas que han acompañado el desarrollo del proyecto.
Durante el encuentro, la Universitat de Mallorca quiso subrayar el carácter compartido de la creación de una nueva institución académica universitaria y expresar su gratitud a quienes, desde distintos ámbitos, han contribuido a hacerlo posible. La celebración permitió también reconocer la confianza, la colaboración y el compromiso que han acompañado el desarrollo de la UMAC desde sus inicios.
El presidente de la Universitat de Mallorca, Diego González, destacó que «la Universitat de Mallorca es una apuesta colectiva por el talento, el conocimiento, la investigación y el futuro de Balears. Este proyecto no nace solo como una institución, sino del compromiso compartido de quienes han entendido la necesidad de ampliar las oportunidades universitarias en nuestras islas».
Cabe recordar que la Universitat de Mallorca (UMAC-ADEMA) nace con una red de cuatro campus distribuidos en Mallorca (Inca y Palma). El proyecto, impulsado por ADEMA, se apoya en una trayectoria de más de 30 años vinculada a la formación superior, la innovación educativa, la investigación aplicada y la colaboración con el tejido económico y social.
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