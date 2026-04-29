Uber permitirá reservar barcos en Baleares a partir de junio desde su propia aplicación
La compañía se alía con Click&Boat para ofrecer alquiler de embarcaciones en destinos del Mediterráneo como las Islas, la Costa Azul o la Costa Amalfitana
Uber dará un nuevo paso en su estrategia para convertirse en una aplicación de referencia para los viajes. La compañía ha anunciado que a partir de junio permitirá reservar barcos en Baleares directamente desde su propia app, dentro de una nueva herramienta que se estrenará en varios destinos turísticos del Mediterráneo.
La novedad se ha presentado este miércoles en un evento celebrado en Nueva York y forma parte de una alianza con Click&Boat, una plataforma europea especializada en el alquiler de embarcaciones. El acuerdo permitirá a los usuarios acceder a unas 50.000 embarcaciones en cinco países, entre ellos España.
Barcos en Baleares desde la app de Uber
Baleares será uno de los destinos incluidos en el lanzamiento de esta nueva función, pensada para usuarios que quieran alquilar una embarcación durante sus vacaciones o escapadas. Además de las Islas, el servicio estará disponible en otros puntos turísticos del Mediterráneo como la Costa Azul, en Francia; la Costa Amalfitana, en Italia; y localizaciones de Portugal y Croacia.
Con esta incorporación, Uber amplía su actividad más allá del transporte urbano y de los pedidos a domicilio. La compañía quiere integrar en una misma aplicación diferentes servicios vinculados al viaje: movilidad, alojamiento, recomendaciones y ahora también experiencias en el mar.
Una apuesta por el turismo mediterráneo
El lanzamiento de esta herramienta llega en plena temporada turística y refuerza el interés de las grandes plataformas digitales por el mercado vacacional del Mediterráneo. En el caso de Baleares, la posibilidad de reservar barcos desde una aplicación de uso masivo puede tener impacto en un sector muy vinculado al turismo náutico y a las experiencias de ocio en el mar.
La compañía no ha detallado todavía las condiciones concretas del servicio en Baleares, ni los puertos o zonas desde los que se podrán reservar embarcaciones, pero sí ha confirmado que la función estará disponible a partir de junio.
Más servicios para viajar desde Uber
Además de la nueva opción para reservar barcos, Uber ha anunciado otros acuerdos para reforzar su presencia en el sector turístico. La empresa ha cerrado una colaboración con Expedia Group para que los usuarios de Estados Unidos puedan acceder a alojamientos en más de 250.000 destinos de todo el mundo a través de la app. Próximamente se sumarán también los alquileres vacacionales de Vrbo.
La compañía también ha presentado un acuerdo con Accor para impulsar su programa de fidelización en Europa y Oriente Medio. Los usuarios podrán acumular puntos ALL Accor en sus viajes con Uber y en los pedidos de Uber Eats, con ventajas adicionales para los miembros de Uber One.
Una nueva función para moverse al llegar al destino
Otra de las novedades anunciadas por Uber es Travel Mode, una herramienta pensada para facilitar la llegada a un destino desde el momento en que el usuario aterriza. La función ayudará a orientarse en el aeropuerto, moverse por la ciudad y consultar lugares recomendados y puntos de interés.
Con todos estos lanzamientos, Uber busca posicionarse como una aplicación integral para viajar, no solo como una plataforma de movilidad. En Baleares, su próxima gran novedad será la posibilidad de reservar barcos desde junio.
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