La Sindicatura de Cuentas detecta carencias en el control interno de 66 ayuntamientos de Baleares

La Sindicatura de Cuentas de Baleares ha remitido al Parlament y a los ayuntamientos afectados el informe sobre el modelo de control interno en municipios de Mallorca, Menorca e Ibiza correspondiente a 2024, en el que advierte de deficiencias estructurales, especialmente por la falta de personal y el incumplimiento de obligaciones de control.

El informe, incluido en el programa de actuaciones de este año, analiza el modelo de control interno de 66 ayuntamientos y sus entidades dependientes, con el objetivo de evaluar su adecuación a la normativa vigente, así como el grado de cumplimiento de la legalidad.

Como ha detallado la Sindicatura, el documento examina tres ámbitos principales: el régimen de control interno, la estructura de los órganos de intervención y el ejercicio efectivo de este control. En este último punto, identifica diversas carencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión.

En cuanto a la estructura, el informe señala una coincidencia generalizada entre los municipios de las tres islas sobre la insuficiencia de medios personales en los órganos interventores, lo que dificulta el desarrollo de sus funciones.

Esta situación, según recoge el documento, ha sido trasladada por los responsables a los órganos de gobierno locales.

En cuanto al control interno, el informe detecta que varios ayuntamientos de las islas no realizan actuaciones obligatorias. En concreto, 15 consistorios no llevan a cabo control permanente sobre determinados gastos; otros 23 no efectúan controles posteriores de ingresos; y 12 no desarrollan auditorías públicas pese a contar con entidades dependientes.

Además, seis ayuntamientos no han remitido informes de auditoría a la plataforma correspondiente, y 40 no han emitido o enviado el informe resumen de control interno del ejercicio 2024.

El informe también recoge incidencias significativas en materia de cumplimiento legal: siete en Mallorca, seis en Menorca y siete en Ibiza, además de una limitación al alcance en el caso de Mallorca.

Para corregir estas deficiencias, la Sindicatura formula recomendaciones específicas: ocho para los municipios de Mallorca, siete para los de Menorca y ocho para los de Ibiza, orientadas a mejorar la implementación del control interno y el cumplimiento de la normativa.

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Durante el proceso de elaboración, el informe fue remitido a las entidades locales para la presentación de alegaciones. Solo los ayuntamientos de Alcúdia, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Eulària des Riu y Valldemossa presentaron observaciones, que han sido incorporadas al documento final.