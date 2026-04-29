El vicepresidente Antoni Costa presumió de que no iban a esperar a nadie para adoptar medidas de choque contra el colapso de Balears, reconocido por el Govern. Una de las propuestas más sencillas consistiría en limitar, o mejor suprimir, los 120 mil vehículos adicionales de alquiler que inundan las carreteras mallorquinas en temporada. Es un procedimiento de fácil aplicación, por lo que el PP ha votado en contra de la propuesta del PSOE al respecto. Por supuesto, los socialistas jamás impusieron esta restricción cuando ocupaban el Consolat, ni lo harán en el futuro lejano.

Antes de encabezar una causa contra la asfixia de Mallorca, los populares se cercioran de que es irrealizable, el PP solo pide imposibles. En la propuesta junto a Més para que los aeropuertos de Balears no sean bases militares extranjeras en las islas, hay un único partido todavía más reacio que el PSOE a conceder la cogestión aeroportuaria a Balears, y se llama PP.

El punto inicial y por tanto capital del REB aprobado por el Parlament en mayo de 2017 era «1. Cogestión aeroportuaria». La aprobación gozó de unanimidad, lo cual incluye por tanto al PP. De inmediato, Armengol se reunió en Madrid con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, fracasando por supuesto en cualquier intento de desbloquear Son Sant Joan. Por aquel entonces, Marga Prohens era portavoz en el Parlament, de un grupo que desde luego no amenazó a Rajoy con un conato de rebelión.

No existe la mínima posibilidad de que un futuro Gobierno de Feijóo apruebe la cogestión. Si necesitan pruebas, el PP vasco acaba de oponerse a la gestión compartida en dicha comunidad. ¿Presionará Prohens a su propio partido, como desde luego no hizo Armengol? Soñar es gratis pero, volviendo al principio, los populares no han sido capaces de reducir un solo coche en Mallorca.

El PP no tiene nada que perder con su enésimo brindis al sol, que sirve eso sí para demostrar que Lluís Apesteguia se deja tomar el pelo por Prohens una vez al mes. Iago Negueruela prefiere un afeitado bimestral.