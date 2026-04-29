PP y Més urgen a Armengol a tramitar ya la ley de cogestión aeroportuaria en el Congreso

Los grupos parlamentarios de Més per Mallorca, Més per Menorca y PP han intensificado la presión política sobre el Congreso para acelerar la tramitación de la ley de cogestión aeroportuaria aprobada en el Parlament. Las tres formaciones han reclamado a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, que active el procedimiento de forma "inmediata" con el objetivo de que la iniciativa pueda debatirse dentro de la presente legislatura.

La petición parte de los portavoces de los partidos que respaldaron la norma, quienes apelan directamente a la responsabilidad institucional de Armengol como representante de los ciudadanos de Baleares. En este sentido, sostienen que la tramitación de la ley no puede quedar relegada en el orden del día si se quiere dar respuesta a los retos que afronta el archipiélago en materia de saturación turística y gestión de infraestructuras.

Desde Més per Mallorca, su portavoz Lluís Apesteguia ha advertido de que cualquier retraso en la tramitación contribuiría a consolidar lo que califica como una estrategia de Aena orientada a incrementar la presión sobre las islas. A su juicio, posponer el debate supondría alinearse, de facto, con la voluntad del gestor aeroportuario de seguir aumentando el volumen de pasajeros, con el consiguiente impacto en la saturación y la masificación.

En una línea similar se ha pronunciado el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha señalado directamente a Armengol como la figura clave para desbloquear el proceso. Castells considera que el momento político es especialmente propicio para impulsar la ley y ha instado a la presidenta del Congreso a emplear todos los mecanismos a su alcance para garantizar su debate. Además, ha introducido un elemento de presión política al apuntar que la tramitación permitiría comprobar si el PP mantiene en Madrid el respaldo que ha expresado en Baleares.

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, también ha reclamado una tramitación urgente, insistiendo en que la Mesa del Congreso no debe convertirse en un filtro político que bloquee iniciativas legislativas. En este sentido, ha ampliado la crítica al funcionamiento de la Cámara Baja, reprochando que otras propuestas, como la ley antiocupación impulsada por los populares, permanezcan pendientes sin avanzar.

Defensores de la iniciativa

El Parlament ya ha designado a los diputados que defenderán en Madrid la proposición de ley de cogestión aeroportuaria. Margalida Pocoví (PP), Ferran Rosa (MÉS per Mallorca) y Josep Castells (Més per Menorca) serán los encargados de trasladar la iniciativa al Congreso de los Diputados, después de que así lo hayan acordado los grupos que impulsaron el texto en la Cámara autonómica.

La designación se ha formalizado este martes, tras la aprobación de la proposición de ley en el Parlament, y responde al procedimiento habitual para este tipo de iniciativas legislativas autonómicas. Los tres diputados asumirán ahora la defensa de una propuesta que busca incrementar la capacidad de decisión de Baleares sobre unas infraestructuras consideradas estratégicas para el archipiélago.

La iniciativa plantea ampliar las funciones del actual Comité de Coordinación Aeroportuaria para dotarlo de una mayor capacidad de influencia en decisiones clave como la planificación de rutas, las frecuencias o la estrategia general de los aeropuertos. El objetivo es corregir la actual falta de alineación entre la política aeroportuaria estatal y las necesidades económicas, territoriales y medioambientales de las islas.

En este sentido, los impulsores subrayan que los aeropuertos son la principal puerta de entrada y salida de Baleares y un elemento central en su modelo económico, especialmente por su dependencia del turismo. Por ello, defienden que la comunidad autónoma debe tener un papel más activo en su gestión, con mecanismos que permitan adaptar la actividad aeroportuaria a la capacidad de carga del territorio.

El debate aterriza ahora en el Congreso en un contexto político marcado por las reticencias del Estado a ceder capacidad de decisión en materia aeroportuaria. La intervención de Pocoví, Rosa y Castells será así el primer paso de una negociación que se prevé compleja y que situará a Baleares en el centro del debate sobre la cogestión de infraestructuras estratégicas.