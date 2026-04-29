La Palma International Boat Show abre sus puertas en el Moll Vell con récord de participación y precios de 21 millones a 99 euros

Cualquier precio de venta es posible en la Palma International Boat Show. De la opulencia de un yate de 45 metros de eslora y 21 millones de euros, a un sombrero Panamá de 99 euros. La Feria Náutica ha abierto este miércoles sus puertas en el Moll Vell con una enorme afluencia de público y un calor veraniego. El crecimiento de la oferta va empequeñeciendo cada año que pasa un poco más la superficie de recinto, que hasta el próximo 2 de mayo reúne a 310 expositores y más de 600 embarcaciones de todos los tamaños, 271 en el mar, entre yates, veleros, catamaranes y neumáticas semirrígidas, desde clásicos a las últimas tendencias en diseño, equipamiento, accesorios y moda náutica.

Todo vale para llamar la atención del visitante en la feria náutica, desde izar en un catamarán un foque con la silueta de Messi celebrando un gol, a sortear una pequeña neumática de 2,5 metros y motor fueraborda de dos caballos o montar en el enorme cofre de popa de un gran yate un lujoso dormitorio con vistas al mar, una ilusión imposible solo para la feria

En la zona de embarcaciones de grandes esloras los vendedores visten de ejecutivos con traje y corbata y reciben a los clientes como quien va a cerrar una gran operación. Los centros de flores adornan las cubiertas. Y los precios de venta de las embarcaciones se exhiben sin ningún rubor, mientras se suceden las visitas. El M/YRR es el nombre de un lujoso y moderno Mangusta Gran Sport 45 que se vende por 21,5 millones de euros. Muy cerca de su amarre se exhibe el Far Niente, un yate clásico de popa redondeada, 32 metros de eslora e interior sin limitación de espacio que se vende por 10,5 millones de euros.

En la zona de lanchas rápidas no cabinadas o con pequeños habitáculos en comparación con la eslora, una de las tendencias con más variedad de diseños, se exhibe un modelo de Wajer 55-S de casco oscuro, a la venta por 2,2 millones de euros y equipada con tres motores Volvo de 480 caballos. Entre los veleros clásicos que se alquilan destaca el Anima II, de un solo mástil, casco azul marino, cubierta de teca y eslora de 22 metros, que se alquila por 25.000 euros la semana sin contar los gastos de mantenimiento y el 21% de IVA.

Los catamaranes que se exhiben son cada vez de mayor tamaño, multiplicando su manga y habitabilidad. Como el Acali, de 28 metros de eslora y 12 de manga, que se vende por 9,5 millones de euros y destaca por sus cuatro cabinas.

Simon Turner invita a Diario de Mallorca a recorrer la cubierta y la cabina del Invictus, un Swan de 22 metros de eslora, casco azul marino, nueve plazas y cuatro cabinas, con diseño de German Frers. Para subir a bordo de esta embarcación clásica hay que descalzarse como quien va a pisar suelo sagrado.

"Hay veleros más rápidos y de diseño más avanzado, pero navegar en un Swan es como conducir un Rolls-Royce o un Bentley, otra historia", manifiesta convencido mientras señala cada detalle destacable de su diseño e interiores, "los acabados compactos, las piezas de mobiliario de teca y su aspecto austero pero de enorme calidad". El modelo que vende en la feria náutica es de 2002, pero su aspecto es impecable, con los cromados que brillan como espejos. "Al final de pantalán hay otro Swan más moderno, pero los acabados ya no utilizan materiales tan nobles", subraya orgulloso. El precio de este modelo del astillero finlandés es de 1,8 millones de euros.

Como contraste en la gran feria de las vanidades, La Fundació Joves Navegatsha llevado a la Feria Náutica su veterano velero Galaxie, ahora cien por cien electrificado, un panel para escuchar con auriculares los sonidos del mar y las ballenas, la difusión de sus actividades y las expediciones educativas para jóvenes en riesgo de exclusión. Este sábado los talleres medioambientales que organizará en la feria se convertirán en protagonistas, explica Marco Mendoza, presidente de la fundación.

La 45 edición de la Palma International Boat Showha sido inaugurada este miércoles por la presidenta del Govern, Marga Prohens. El encuentro cuenta este año con tres áreas diferenciadas. Dos de ellas, Shipyards & Equipment y Superyacht Village, se sitúan en el recinto tradicional del Moll Vell, mientras que Superyacht New Build Hub, lo hace en la Marina Port de Mallorca. Este nuevo emplazamiento ha permitido doblar el número de embarcaciones en exposición. Como novedad, los dos recintos se comunican por mar y por tierra en intervalos de media hora. La entrada permite acceder a todas las áreas.

El semanario Mallorca Zeitung, del grupo Prensa Ibérica, como Diario de Mallorca, celebra este viernes en el Moll Vell una fiesta con sus lectores clientes y amigos. La cita es a las 18.30 horas.