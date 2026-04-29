La nueva universidad del CEU en Mallorca se presenta con 55 plazas de Medicina cubiertas y el respaldo de las instituciones sanitarias de Baleares

El Centro Universitario Beato Luis Belda, la nueva institución privada que abrirá el CEU San Pablo en Mallorca el próximo curso, se ha presentado este miércoles en sus nuevas instalaciones asegurando que el grado de Medicina ya está "prácticamente cubierto", con más del 80% de sus plazas ocupadas por estudiantes residentes en las islas y con una plantilla docente compuesta íntegramente por profesionales locales (en torno a cuarenta, por el momento).

Este avance ha sido compartido este miércoles durante un desayuno informativo celebrado en la Possessió de Son Serra Perera, junto al antiguo Riskal, donde la dirección del centro, acompañada por destacados representantes de las instituciones sanitarias y sociales de Baleares, ha expuesto las líneas estratégicas de esta nueva institución adscrita a la Universidad CEU San Pablo.

La rectora del mismo, Rosa Visiedo, ha desgranado los datos de acogida de la nueva oferta formativa, subrayando la alta demanda existente. "Tenemos entre tres y cuatro estudiantes por plaza, y las de Medicina ya están cubiertas", ha confirmado. Según ha detallado, la resolución definitiva de los últimos admitidos -55 en total- se publicará en breve. Cabe destacar que para acceder a este nuevo centro universitario -como es habitual en los privados- no es necesario tener en cuenta los resultados de la PBAU, que todavía no han tenido lugar, sino superar sus propias pruebas de acceso.

Alumnado balear

Javier Tello, director general de la Fundación Universitaria San Pablo, ha destacado por su parte que el sistema de baremo implementado ha sido "clave" para priorizar el acceso del talento local. "La inmensa mayoría son de aquí, de Ibiza y Menorca, porque primamos a la gente de Baleares", ha explicado, recordando además que la institución se mantiene como la entidad privada que más becas concede en el sistema universitario nacional.

Por otro lado, Tello ha señalado que para "garantizar la excelencia académica, el centro ha realizado un esfuerzo intensivo en la conformación de su equipo docente", compuesto ya por más de 40 profesores para el primer curso. En este sentido, ha enfatizado que, conforme se despliegue el plan de estudios completo para las seis carreras previstas, esta plantilla se multiplicará por cuatro, "consolidando un equipo de alta cualificación docente e investigadora".

Como bien han recordado, este modelo formativo "integra una estrecha tutorización en los hospitales y centros de referencia de Baleares desde los primeros años". La secretaria de la Facultad de Medicina y delegada del CEU en Baleares, Isabel Sánchez de Vera, ha explicado que la formación combinará teoría y práctica con una progresión adaptada a cada disciplina: "En titulaciones como Fisioterapia los alumnos empiezan las prácticas desde el primer curso, mientras que en Medicina la inmersión hospitalaria comienza en tercero". Para ello, el centro contará con instalaciones de simulación multidisciplinares que permitirán a los estudiantes enfrentarse a escenarios reales, desde quirófanos hasta la atención al paciente en consulta.

El encuentro ha servido, además, para escenificar un respaldo institucional sin precedentes. Los representantes de los colegios oficiales de Médicos, Psicología y Farmacéuticos de Baleares han mostrado su apoyo explícito a la implantación del centro, subrayando que su llegada atiende a una "demanda histórica del colectivo sanitario balear".

Carles Recasens, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Baleares, ha reflexionado sobre la responsabilidad que implica este proyecto: "Formar a futuros médicos no es solo transmitir conocimientos, sino formar a esas personas, limar esas rugosidades, rellenar esos huecos para que el día de mañana sean grandes personas y mejores profesionales. Ahí radica el verdadero reto".

En la misma línea, el tesorero del Colegio Oficial de Farmacéuticos, Guillermo Torres, ha celebrado la iniciativa destacando la necesidad de ampliar el mapa formativo en el archipiélago: "Creemos que en el mundo de la salud no sobra nadie; todo lo contrario, cuanto más profesionales, mejor". A este respaldo se han sumado otros sectores, como el RCD Mallorca, cuyo presidente, Andy Kohlberg, ha definido la alianza con el CEU como una oportunidad estratégica para "desarrollar a los jóvenes en la isla" basándose en valores de formación integral. El encuentro también ha contado con la participación de Francisco Marí Marí, director gerente de Clínica Juaneda; y María José Martínez, vicedecana del Colegio Oficial de Psicología de las Islas Baleares.