Los médicos vuelven a las calles de Palma en la tercera semana de huelga: "No es vocación, es explotación"

Cerca de 200 médicos se han concentrado este miércoles por la tarde en la plaza de la Reina de Palma, junto a la Delegación del Gobierno, en una nueva protesta contra el Estatuto Marco que pretende impulsar el Ministerio de Sanidad. La movilización, que ha arrancado a las 18.00 horas, se ha celebrado de forma simultánea en distintas ciudades del país bajo un lema común: 'Sin médicos no hay sanidad'.

La concentración llega en la tercera semana de huelga médica en lo que va de 2026, en un conflicto que se alarga ya desde hace más de un año "sin avances significativos en la negociación", según denuncia el colectivo. Los asistentes han coreado consignas contra la ministra de Sanidad, como "Mónica dimisión" o "Mónica traidora, ministra abusadora", y han exhibido pancartas con mensajes como "La dignidad del médico no es negociable", "Es vocación, no es explotación" o "No quiero que mi salud dependa de un sistema agotado".

Antes del inicio de la concentración, el presidente del Sindicato Médico de Baleares (Simebal), Miguel Lázaro, ha asegurado que la continuidad de las movilizaciones evidencia el bloqueo del conflicto: "Estamos aquí porque no ha habido ningún avance significativo", ha señalado. Lázaro ha cargado duramente contra el Ministerio de Sanidad y ha acusado a la ministra de "intentar intoxicar a la opinión pública", además de insistir en que el colectivo médico está "agotado y cansado", aunque ha matizado que ese cansancio "no significa rendirse". "Estamos cansados porque nos hemos implicado", ha añadido.

El presidente de Simebal ha defendido que la huelga responde a dos grandes ejes: la "dignidad de la profesión" y la defensa de la sanidad pública, y ha advertido de que el sistema "ha perdido calidad asistencial" por la falta de médicos y la sobrecarga de trabajo. "El médico ve 30 o 40 pacientes al día, hace guardias de 24 horas y no tiene los descansos que le corresponden", ha denunciado.

En la misma línea, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (COMIB), Carles Recasens, ha subrayado la unidad del colectivo: "Por primera vez todas las instituciones médicas vamos a una y no nos podemos fallar", ha afirmado, al tiempo que ha dejado caer que "la rendición nunca será una opción" pese a que las negociaciones no avancen.

En todo caso, los convocantes han reconocido que el seguimiento de la huelga ha descendido, una circunstancia que atribuyen al "desgaste" acumulado. "Hay una fluctuación, es normal en una huelga larga", ha explicado Lázaro, que ha apuntado también al impacto económico que supone para los facultativos. "Hay un menoscabo importante y eso influye", ha admitido. Pese a ello, ha insistido en que el respaldo sigue siendo relevante, especialmente en el ámbito hospitalario y en servicios clave como anestesia o pruebas diagnósticas.

En todo caso, la jornada de huelga de este miércoles ha vuelto a tener un impacto directo en la actividad sanitaria. Según los datos provisionales del Ib-Salut, se han suspendido 67 operaciones, 1.508 consultas y pruebas diagnósticas hospitalarias y 1.532 consultas de Atención Primaria. En total, la huelga ha provocado la cancelación de más de 3.100 actos asistenciales en un solo día, lo que se suma al impacto acumulado de las jornadas anteriores.

En la lectura del manifiesto, los convocantes han insistido en que la movilización "no responde a intereses corporativos", sino a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. "No habrá solución si no negociamos", han advertido. De momento, se mantienen también las movilizaciones al menos durante los meses de mayo y junio, a la espera de que el Gobierno central dé un paso que permita retomar la negociación.