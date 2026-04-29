Margalida Ramis abandona definitivamente el GOB: "Son momentos complejos y de muchos cambios"

"Son momentos muy complejos y de muchos cambios que seguro que serán para bien". Margalida Ramis abandona definitivamente el GOB 17 años después de llegar al grupo ecologista. La activista, que actualmente era la responsable de campañas de la entidad, se ha despedido esta mañana de sus compañeros a través de un mensaje donde ha dado las gracias por todo este periodo, destacando "el aprendizaje gigante" que ha supuesto esta etapa en su vida.

"Para mí ha sido un placer y un aprendizaje gigante todo el tiempo y espacios compartidos. Continuaremos, porque no sabemos ya (ni queremos) otra manera de estar en este mundo que no sea luchando contra todo aquello que nos parece una agresión, una injusticia o un sinsentido y generando colectivamente ilusiones, esperanza y posibilidades", ha expresado Ramis.

"Momentos de cambios"

La ecologista, quien indica que esta será su última semana de trabajo, también ha destacado que "son momentos muy complejos y de muchos cambios que seguro que será para bien" en la entidad. "Nos iremos encontrando seguro, gracias por tanto", concluye en su mensaje Ramis.

Dimitió como presidenta en 2024

Cabe recordar que Margalida Ramis dimitió como presidenta del GOB en diciembre de 2024 y dejó de ser vocal en la junta directiva. La líder ecologista dejó el cargo justo cuando se cumplía un año desde que la Asamblea Extraordinaria de la organización aprobara una nueva Junta Directiva formada por 14 mujeres con Ramis como al frente.

El malestar interno en el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) por la situación laboral de su presidenta, Margalida Ramis, obligó a la organización a forzar una votación para cambiar los estatutos. Varias fuentes internas relataron a este diario el GOB siempre había tenido una norma implícita en la que se daba por supuesto que los asalariados de la asociación no podían ostentar cargos dentro de la Junta Directiva, es decir, ni ser presidentes ni ser vocales. Además, los estatutos del GOB detallaban que los miembros de las juntas directivas "ejercerán de forma gratuita sus cargos", un punto que, según estas mismas fuentes, siempre se había interpretado como la incompatibilidad de ser asalariado y directivo. Esto se había cumplido "de forma escrupulosa" durante todas estas décadas e incluso explicaban que, en algunos casos, cuando algunos miembros de la junta empezaban a trabajar como empleados, dejaban la dirección.

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Cuando la asamblea del GOB eligió como presidenta a Margalida Ramis mientras seguía como asalariada, algunos cuadros internos, especialmente de Menorca, Ibiza y Mallorca, pidieron que se modificaran las normas. Según detallaron en su momento estas mismas fuentes, este hecho provocó que la Junta Interinsular del GOB, el máximo órgano de la entidad, se viera obligado a impulsar un cambio de los estatutos —se añadió un punto al artículo 35 para explicitar que podrán ser elegidos miembros directivos todos los asociados y asociadas que reúnan la siguiente condición: "No mantener relación laboral o contractual remunerada con la Asociación"— con el fin de marcar la incompatibilidad entre ser asalariado y directivo. Una votación que contó con el apoyo de un centenar de socios y el rechazo de una treintena.