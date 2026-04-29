Comercio mallorquín y oposición cargan contra la intención de Vox de agilizar los proyectos de las grandes superficies

Las patronales mallorquinas de comercio Pimeco y Afedeco y los grupos de PSIB y Més han salido en tromba contra la pretensión de Vox de agilizar los proyectos de reforma y ampliación de grandes superficies permitiendo la participación de empresas privadas (ECU) en su tramitación. Mientras el portavoz de los socialistas, Iago Negueruela, califica de "barbaridad" la enmienda presentada por el grupo que lidera Manuela Cañadas, la presidenta de la primera de las patronales anteriormente señaladas, Carolina Domingo, indica que ya se han puesto en contacto con la formación de extrema derecha para pedirle que de marcha atrás en sus pretensiones.

La polémica surge debido a una enmienda presentada por Vox a la ley ómnibus que se está tramitando en el Parlament y que busca modificar la ley balear de comercio de 2014, con la que se pretende permitir que las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU) puedan emitir certificados que sirvan como base suficiente para que los ayuntamientos den su informe favorable a los proyectos que puedan impular los grandes centros comerciales.

Rechazo de la oposición

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, no duda en calificar de "barbaridad" la pretensión de Vox, formación a la que critica por considerar que "su interés" pasa por favorecer a las "grandes superficies francesas" en perjuicio del comercio local. En su opinión, la enmienda presentada por esa formación "está técnicamente redactada a dedo por una gran superficie".

Iago Negueruela, portavoz del PSIB / B. Ramón

Por ello, además de reclamar al PP que se oponga a esa iniciativa, anuncia una próxima reunión del PSIB con representantes de las patronales Afedeco y Pimeco para determinar las actuaciones que se pueden emprender para frenar esta iniciativa.

El líder de Més, Lluís Apesteguia, expone ese mismo rechazo, y acusa a Vox y al PP como colaborador de impulsar políticas que favorecen a los grandes centros comerciales en perjuicio del pequeño comercio, subrayando que lo que este último necesita son medidas urbanísticas, de movilidad y fiscales que le favorezcan.

Apesteguia considera que la enmienda de Vox supone un paso más en la dirección contraria al comercio local, y avanza el voto en contra de su grupo.

Por su parte, desde el PP se apunta que está "estudiando la enmienda presentada por Vox para la agilización de proyectos comerciales, para evaluar su alcance real, teniendo claro que la agilización no puede significar una reducción de controles ni sortear la aplicación del plan de equipamientos comerciales de Mallorca (PECMA)".

Lluís Apesteguia, portavoz de Més / M. Mielniezuk

Comercio local

El rechazo a la enmienda de Vox es expuesto igualmente desde las asociaciones del comercio mallorquín. La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, admite su temor a que la reforma propuesta por esta formación pueda facilitar que se registren vulneraciones del PECMA, favoreciendo a las grandes empresas en detrimento del comercio local, que no se ve beneficiado por la citada modificación.

Domingo subraya que su patronal ya se ha puesto en contacto con Vox para pedir que retire su enmienda o, como alternativa, que la modifique para garantizar que el citado plan se va a cumplir.

El secretario general de Afedeco, Antoni Vilela, expone ese mismo rechazo esgrimiendo además una cuestión de seguridad jurídica, precisamente porque la mayoría de los ayuntamientos de Mallorca todavía no se han adaptado al PECMA pese a haberse superado el plazo de cuatro años que había para hacerlo.

Por ello, rechaza cualquier iniciativa que pueda hacer más fácil que se desarrollen ampliaciones de grandes centros comerciales sin los controles necesarios y que puedan "burlar" al citado plan de equipamientos aprobado por el Consell Insular.