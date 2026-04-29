“La lectura se educa”: expertos reivindican la necesidad de adaptar a Ramon Llull para acercarlo al público actual

La obra de Ramon Llull sigue despertando interés en la actualidad, pues especialistas y escritores coinciden en que acercarla a los lectores actuales requiere nuevas formas de adaptación. Esa fue una de las principales conclusiones establecidas en la mesa redonda 'Adaptando Llull: el reto de acercar la obra luliana a los lectores actuales', celebrada este martes en Ca n’Oleo por la Cátedra Ramon Llull.

En el evento, han participado los autores y editores Anna Fernández-Clot, Joan Santanach y Sebastià Alzamora, quienes han debatido sobre cómo mantener vivo el legado de Llull sin perder la esencia de sus textos.

La investigadora Fernández-Clot ha defendido que adaptar a Llull no significa únicamente traducir el lenguaje medieval, sino también “ofrecer herramientas para facilitar la comprensión del contexto histórico y cultural”. Según ha explicado, “las notas, introducciones divulgativas o adaptaciones teatrales ayudan a que los lectores puedan conectar con una obra escrita hace más de siete siglos”.

Por su parte, Santanach ha subrayado la importancia de “modernizar algunos textos para hacerlos más accesibles, especialmente para los jóvenes y lectores no especializados”. El editor ha señalado que muchas veces la dificultad “no está solo en el vocabulario, sino también en la sintaxis y en la distancia cultural con el pensamiento medieval”.

Asimismo, Alzamora, que ha trabajado en versiones adaptadas de Llull, ha asegurado que este tipo de proyectos son “habituales en otras culturas y necesarios para acercar los clásicos al lector contemporáneo”. De hecho, ha afirmado seriamente durante el coloquio que “la lectura se educa”, defendiendo que las adaptaciones, las obras teatrales o incluso formatos más modernos pueden ser “una puerta de entrada a los textos originales".

Los tres participantes han coincidido en que Ramon Llull no solo fue un filósofo, sino también un gran escritor y una figura clave de la literatura catalana. Además, han insistido en que mantener su obra vigente pasa por “encontrar “un equilibrio” entre la fidelidad al texto original y la necesidad de hacerlo comprensible para nuevas generaciones de lectores.