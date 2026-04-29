Impulsan la contratación en el sector de los instaladores

Cerca de una treintena de empresas del sector instalador y energético balear, junto a centros de Formación Profesional, entidades de orientación, representantes institucionales y profesionales de recursos humanos, participaron ayer en el Desayuno Dualiza Tiempo y talento. Claves para la formación del talento en el sector energético balear, organizado por CaixaBank Dualiza, CAEB y ASINEM, para analizar los principales retos que afronta el sector energético balear ante la urgente necesidad de talento cualificado y su impacto en la competitividad del territorio.

De hecho, esa necesidad urgente de talento cualificado fue una de las conclusiones compartidas por todos los asistentes en un momento marcado por la transición energética, el impulso de las energías renovables y el aumento de las inversiones.

Mayra Argüelles, gerente de ASINEM, recordó que solo la mitad de las empresas se considera preparada para afrontar el relevo generacional, condicionado por el incremento de jubilaciones —que han pasado del 13% el año anterior al 28% en el actual cuatrimestre— y el cierre de actividad de autónomos, asociado al denominado burnout del autónomo.

Según los datos presentados, cerca de la mitad de las empresas prevé realizar nuevas contrataciones en 2026, lo que evidencia que el sector necesitaría duplicar el número actual de profesionales cualificados para responder a la demanda existente.

Esa elevada demanda choca con la escasez de perfiles técnicos, manifestada por la mayor parte de los participantes, especialmente oficiales de primera, perfiles eléctricos, de climatización, fontanería, telecomunicaciones, renovables y perfiles mixtos. En este contexto, se subrayó la dificultad creciente para cubrir puestos clave que ya presentan tensiones estructurales desde hace años.

Ricard Guillem, responsable de CaixaBank Dualiza en Balears, recordó «la importancia de promover la FP como herramienta imprescindible para formar a una gran parte de esos profesionales del mañana, y la necesidad de impulsar el papel de formación de las empresas para lograrlo».

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Aina Calafat, miembro de la junta directiva de ASINEM y participante en la jornada, señaló que «el sector de las instalaciones ofrece oportunidades laborales estables y con gran recorrido para la juventud que se incorpora ahora al mundo laboral. Estamos en plena transformación del modelo energético y las empresas necesitan incorporar talento con urgencia. Jornadas como hoy [por ayer] son esenciales: no se trata solo de firmar convenios, sino de que empresas y centros de formación nos sentemos juntos a definir qué tipo de profesional necesita Balears en los próximos años».Por su parte, Aina Calafat, miembro de la junta directiva de ASINEM y participante en la jornada, señaló que “el sector de las instalaciones ofrece oportunidades laborales estables y con gran recorrido para la juventud que se incorpora ahora al mundo laboral. Estamos en plena transformación del modelo energético y las empresas necesitan incorporar talento con urgencia. Jornadas como hoy son esenciales: no se trata solo de firmar convenios, sino de que empresas y centros de formación nos sentemos juntos a definir qué tipo de profesional necesita Baleares en los próximos años”.