Ensayo del eclipse solar 2026 en Mallorca: ¿impedirán las nubes y el polvo en suspensión ver el sol hoy?

Mallorca afronta este miércoles una tarde clave para preparar el eclipse solar total de 2026. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé condiciones en general favorables para realizar la prueba de visibilidad, aunque la presencia de nubes bajas y polvo en suspensión puede condicionar la observación del sol en algunos puntos justo a la hora decisiva

El Govern ha convocado este 29 de abril un ejercicio de visibilidad para comprobar desde qué puntos podrá observarse el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. La gran pregunta que se hacen muchos es si el tiempo acompañará a la hora de hacer la prueba.

Hasta 28 grados y viento flojo del este y nordeste

La previsión de la Aemet para Mallorca hoy apunta a temperaturas en ligero ascenso, con máximas que pueden superar los 28 ºC, y viento flojo con algún intervalo de moderado de componente este y nordeste.

No obstante, la Aemet no garantiza que el sol se vea desde todos los puntos de la isla. La visibilidad dependerá de la evolución de los nublados bajos y del polvo en suspensión durante el tramo final del día.

El aviso clave: mirar al horizonte, no solo al cielo

Aunque todo indica que las condiciones meteorológicas serán favorables, el Govern insiste en una idea clave: el eclipse de 2026 se producirá con el sol muy bajo. Por eso, no bastará con que el cielo esté despejado.

Un árbol, un edificio, una montaña, una pared, un desnivel o incluso una mala orientación pueden arruinar la observación. De ahí la importancia de esta prueba: el mejor lugar para ver el eclipse no será necesariamente el más bonito, sino el que tenga el horizonte despejado a la hora exacta.

La prueba es sencilla: hay que colocarse en el lugar desde donde se piensa ver el eclipse en 2026 y comprobar si, a esa hora, se ve el sol cerca del horizonte. Si se ve el sol hoy, ese punto puede ser válido para ver el eclipse. Si no se ve, conviene buscar otra ubicación cercana.

Por qué esta prueba es tan importante

El Govern ha activado esta prueba dentro de la planificación del eclipse solar total de 2026 para evitar improvisaciones, desplazamientos innecesarios y situaciones de saturación.

El mensaje oficial es claro: residentes y visitantes deben empezar a planificar con antelación desde dónde verán el fenómeno. La previsión es que el eclipse atraiga una enorme atención en pleno agosto, con presión sobre carreteras, zonas naturales, espacios turísticos y puntos elevados de observación.

Por eso, el Govern trabaja en un mapa de zonas óptimas y seguras para ver el eclipse, con datos recogidos por astrofísicos, ayuntamientos, personal autorizado y voluntariado acreditado. Esta información servirá para preparar el dispositivo de seguridad, movilidad y emergencias del 12 de agosto de 2026.

La pregunta del día: ¿podré ver el eclipse desde mi casa?

Hoy puede ser el día para salir de dudas. A las 20.26 h en el norte y centro de Mallorca, y a las 20.27 h en el sur, basta con mirar hacia la puesta de sol desde el punto elegido. Si el sol aparece visible, ese lugar gana puntos como posible balcón natural para el eclipse. Si no aparece, el Govern recomienda buscar otro punto cercano, sin grandes desplazamientos.