Educación presenta el nuevo Bachillerato de Excelencia de Baleares: instituto propio en Palma, más de 130 plazas y un acceso selectivo

Baleares contará a partir del curso que viene con el Programa Bachillerato de Excelencia, una nueva oferta educativa impulsada desde la conselleria de Educación destinada a los alumnos con notas altas que deseen empezar su nueva etapa educativa con un mayor nivel de exigencia académica. Según ha explicado el conseller del ramo, Antoni Vera, durante la presentación del programa, estará dirigido a aquellos jóvenes "con un alto rendimiento académico y vocación de excelencia".

En Mallorca, Educación creará un instituto dedicado, al menos durante el curso que viene, en exclusiva a impartir este bachillerato de excelencia. Se trata del IES Llorenç Villalonga, un centro educativo que se ubicará en el edificio de Sa Riera, en Palma, donde la UIB ha puesto a disposición de la conselleria varias aulas para el desarrollo del programa. En la capital balear se ofertarán 70 plazas para alumnos; en Menorca, en el IES Joan Ramis i Ramis de Maó, 30; y en Ibiza, en el IES Algarb de Sant Josep de sa Talaia, otras 30.

Si bien el programa arrancará en Palma con dos modalidades del bachillerato de excelencia, en el resto de institutos solo se implantará una denominada aula de excelencia dirigida a los alumnos con mejores notas. Según ha explicado el conseller, en el IES Llorenç Villalonga se podrán cursar en esta primera fase las modalidades de Ciencias y tecnología y Humanidades y ciencias sociales. Asimismo, está previsto que en una fase posterior se incorpore también la modalidad de Artes, en la vía de artes plásticas y diseño. Los alumnos, además, tendrán la posibilidad de cursar una doble modalidad y obtener al final del bachillerato una doble titulación en las mismas.

El Consell de Govern aprobó el pasado 10 de abril el Decreto que establece y regula el Programa de Excelencia en el Bachillerato (PEB), que fija tanto la organización del programa como los criterios de acceso y de priorización del alumnado.

Criterios de acceso y vía prioritaria

Los alumnos que deseen formar parte de este nuevo bachillerato de excelencia podrán explorar varias fórmulas para conseguir una plaza. La vía prioritaria, han señalado desde Educación, será a través de los Premios Extraordinarios de ESO, un certamen convocado pro primera vez que otorgará prioridad de acceso a los jóvenes que obtengan dicho premio. Aquellos interesados podrán inscribirse por vía telemática o bien presentando la hoja de solicitud en cualquier oficina de registro de la Administración autonómica entre los días 4 y 13 de mayo, ambos inclusive.

Las pruebas para optar a estos premios se celebrarán el 28 de mayo y constarán de cuatro exámenes: matemáticas, lengua inglesa, comentario histórico en catalán y comentario científico en castellano. Se llevarán a cabo en los siguientes centros: el IES Santa Maria d’Eivissa, el CEP de Formentera, el IES Manacor, el IES Emili Darder de Palma, el IES Joan Ramis i Ramis de Maó y el IES Can Peu Blanc de sa Pobla.

Los requisitos para presentarse son haber cursado toda la Educación Secundaria Obligatoria en un centro del Estado español, estar matriculado en 4.º de ESO en un centro de Baleares y tener una media mínima de 9,35 en 3.º de ESO. Una comisión evaluadora formada por profesorado de secundaria será la encargada de diseñar y corregir las pruebas. Habrá ocho alumnos ganadores, que serán los que obtengan las mejores calificaciones y recibirán un premio de 500 euros cada uno.

Con todo, el orden de prioridad para acceder al nuevo Bachillerato de Excelencia será el siguiente: en primer lugar, los alumnos ganadores del Premio Extraordinario de ESO; en segundo lugar, los alumnos que se hayan presentado a los premios y que hayan obtenido como mínimo un 8; y, finalmente, los alumnos con una nota media de 4.º de ESO mínima de 8.

El profesorado que impartirá este programa deberá contar con un mínimo de cinco años de experiencia como funcionario de carrera, y la provisión de los puestos docentes en los centros de excelencia se realizará mediante concurso de traslados específico, con carácter transitorio por comisión de servicios.

Información, inscripciones y metodología

El servicio de Ordenació Educativa informará a todas las familias tanto de la convocatoria de los Premios Extraordinarios de ESO como del Bachillerato de Excelencia a través de GestIB. La presentación de solicitudes para realizar las preinscripciones al Bachillerato de Excelencia será del día 1 al día 10 de junio.

El Decreto que regula el Programa de Bachillerato de Excelencia establece un modelo metodológico basado en la investigación, la reflexión crítica, el trabajo autónomo y el desarrollo de la capacidad de análisis, síntesis y comunicación rigurosa. En función de la modalidad, el programa incluye prácticas de laboratorio en ciencias y tecnología, el estudio de textos y la producción de ensayos en Humanidades y ciencias sociales, y la creación artística en la modalidad de artes, con el objetivo de ofrecer una formación integral y avanzada en un entorno educativo similar al de la enseñanza superior.

El Decreto prevé también mecanismos de seguimiento y evaluación del programa, con la posibilidad de llevar a cabo pruebas externas sin efectos académicos, para garantizar la calidad y la excelencia de esta nueva oferta educativa.