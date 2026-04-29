Dignificar la educación 0-3: el conflicto laboral que enfrenta a sindicatos, patronales y políticos de Baleares

El sistema educativo en la etapa de 0 a 3 años en Baleares atraviesa un momento crítico que ha desbordado los centros escolares para trasladarse a las calles y a las instituciones. Lo que comenzó hace justo un año como una reivindicación laboral para mejorar las condiciones de las educadoras se ha convertido en un conflicto estructural de gran envergadura. Este malestar no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto de movilizaciones a nivel estatal, donde miles de profesionales reclaman visibilidad, mejores salarios y un reconocimiento profesional acorde a la importancia pedagógica de "una etapa esencial en el desarrollo infantil".

La situación es, para muchas trabajadoras, un déjà vu cargado de frustración. Precisamente, se cumplen 365 días desde que el 28 de abril de 2025 estallara la huelga indefinida de las escoletes externalizadas de Palma, cuando el 100% de la plantilla -según los sindicatos implicados- se plantó para exigir la equiparación salarial. Aquel conflicto, que dejó imágenes memorables de trabajadoras protestando frente a Cort al grito de "por un sueldo digno", parece haber sentado las bases de un descontento que ahora se ha extendido a todo el archipiélago.

La raíz del conflicto actual se remonta a diciembre de 2025, cuando la expectativa de diálogo se rompió. Según denunciaron la pasada semana los sindicatos UGT, CCOO y STEI, las patronales FEIPIMEB y CECEIB decidieron no acudir a la mesa negociadora que ellas mismas se habían comprometido a constituir meses atrás. Este "plantón" fue el punto de inflexión. El objetivo sindical era negociar un convenio colectivo autonómico que pusiera "orden en la disparidad retributiva actual". Sin embargo, las patronales, en un comunicado reciente, han manifestado su rechazo tajante a esta vía, argumentando que "la creación de un ámbito de negociación exclusivo para los centros concertados de 0-3 no integrados es un error que no secundarán".

Para las patronales, el marco vigente estatal "es suficiente" y consideran que cualquier negociación debe realizarse en el seno de la mesa tripartita ya existente

Para las patronales, el marco vigente estatal "es suficiente" y consideran que cualquier negociación debe realizarse en el seno de la mesa tripartita ya existente, donde "tienen cabida todos los actores del sector". Por el contrario, para los sindicatos, la actitud de las patronales supone una "falta de respeto inaceptable" hacia las trabajadoras que llevan meses esperando una solución que dignifique su labor.

Acorde a ello y en contra de los sindicatos anteriormente mencionados, USO Illes Balears ha emitido un comunicado este martes en el que rechaza de forma "contundente" la actuación de UGT, CCOO y STEI, la cual califica de "maniobra que pretende crear un ámbito de negociación fraccionado" que, a su juicio, "divide y debilita" al sector. USO denuncia una "contradicción evidente" en la actuación de UGT, ya que recuerda que este sindicato fue firmante en mayo de 2025 del VII Convenio Colectivo Estatal de Educación Infantil no integrada, marco que -dice- "ahora pretenden cuestionar en las islas".

Para USO, la solución "no pasa por multiplicar convenios, sino por una negociación seria, rigurosa y útil" en la mesa tripartita, centrada en "exigir a la Administración un incremento real de los módulos de concierto" (actualmente insuficientes con 45.000 euros por unidad) antes de prometer mejoras salariales que consideran "pura demagogia".

Primera movilización

La presión ha pasado de la retórica a la acción directa. Este mismo lunes cerca de 200 trabajadoras de escoletes se concentraron frente a la sede de la patronal CECEIB en Palma para exigir la negociación del mencionado convenio autonómico. La protesta reunió a profesionales llegadas desde distintos puntos de Mallorca, como Felanitx, Artà, sa Pobla o Pollença, muchas de ellas tras haber finalizado su jornada laboral. Con pancartas y silbatos, las asistentes visibilizaron una situación que calificaron de "insostenible". Esta concentración inicial es la primera de un ciclo que las trabajadoras han advertido que "irá en aumento si no se desbloquea la negociación".

Más allá de los desencuentros entre las partes, el diagnóstico que hacen las educadoras sobre su situación diaria es para tenerlo en cuenta. Pepa Ramis, de CCOO, puso sobre la mesa la compleja realidad que enfrentan: "Dentro del mismo sector y territorio hay trabajadoras con diferencias salariales de miles de euros al año". Esta fragmentación salarial, que convive con un convenio estatal que "apenas roza el salario mínimo", se suma a una carga de trabajo que trasciende el aula.

Dentro del mismo sector y territorio hay trabajadoras con diferencias salariales de miles de euros al año Pepa Ramis — CCOO

Las profesionales denuncian que su jornada no se limita a la atención directa a los niños, sino que deben asumir una elevada carga burocrática y de preparación de materiales sin tiempos reconocidos. Sandra Serra, del STEI, enfatizó el componente de género: "Queremos que las trabajadoras tengan el mismo reconocimiento profesional que el resto de trabajadores del sector. Mujer y pobreza son dos palabras que siempre van relacionadas y queremos que esto se acabe". Esta "vulnerabilidad" es la que ha impulsado iniciativas como la propuesta por una escoleta concertada de Palma de vestir a los niños y a las educadoras de amarillo cada miércoles como símbolo de apoyo.

El debate sobre el modelo público

La presión del sector 0-3 ha encontrado eco en los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Palma. Representantes del PSOE, Més per Palma y Unides-Podem han comparecido conjuntamente este martes para denunciar lo que califican como una "degradación del modelo público 0-3". Durante su intervención, han señalado con preocupación la falta de ejecución presupuestaria por parte del equipo de gobierno municipal. Según han afirmado, "dos millones de euros no han sido adjudicados, el equipo de Govern del Partido Popular no los ha gastado, y eso significa que las escoletes no tienen recursos".

La propuesta de estos grupos políticos va más allá de la coyuntura laboral. Reclaman una apuesta decidida por un modelo de gestión directa. "Es necesaria una remunicipalización de estos centros de gestión indirecta, que sean todos de gestión directa", han señalado, argumentando que esta estructura permitiría "una gestión más eficaz de los recursos y una adaptación real a las necesidades de cada barriada y de cada niño", han manifestado frente a la Escola Infantil Ciutat Antiga Silvana González, Kika Coll, y Lucía Muñoz.

La regidora socialista Silvana González, este martes a las puertas de la Escuela Infantil Ciutat Antiga. / Nair Cuéllar

Hacia una movilización unificada

El conflicto ha entrado en una fase de sincronización estatal. Inicialmente, los sindicatos en Baleares habían programado su gran manifestación para el 11 de mayo en Palma. Sin embargo, con el objetivo de fortalecer las demandas y visibilizar la problemática en todo el país, han decidido adelantar la convocatoria al 7 de mayo a las 18 horas en plaza de España para hacerla coincidir con la protesta nacional.

El mensaje que lanzan las trabajadoras es claro: "Somos un sector esencial, pero muchas veces invisible y olvidado". Con el lema "Por un convenio autonómico, dignificación enseñanza 0-3, ¡ya!", el sector busca un cambio de rumbo urgente.